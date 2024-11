Osamljena dveletna deklica na meji z ZDA v roza jopici in z listkom papirja

Deklica naj bi na mejo prišla iz Salvadorja, v skupini z okoli 200 ilegalnimi migranti, med katerimi je bilo tudi 60 mladoletnikov brez spremstva, poročajo ameriški mediji. Na meji so jih pridržali in odpeljali v okrožje Maverick v Teksas, kjer so jih izprašali. Deklica je povedala, da je potovala sama in da želi v ZDA, kjer sta njena starša.

Posnetek je sprožil številne burne odzive, med katerimi prevladuje očitek, da odhajajoča administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna z migrantsko politiko ni uspešna. Tiskovni predstavnik teksaškega oddelka za javno varnost Chris Olivarez, ki je posnetek deklice delil na socialnih omrežjih, je zapisal, da je ne glede na to, kakšna so politična stališča posameznikov, nesprejemljivo, da otroci zapuščajo svoje domovine in so nato izpostavljeni nevarnim kriminalnim mrežam trgovine z ljudmi.

Po najnovejših podatkih carinske in mejne uprave v ZDA, ki jih navajajo pri New York Postu, je v ZDA v času Bidnove administracije vstopilo več kot pol milijona otrok migrantov. Za več kot 320 tisoč otrok, ki so mejo prečkali brez staršev, je uprava izgubila sled.

Teksaška uprava za migracije je povedala, da so primeri, kot je dveletna deklica, še posebej tragični, saj lokalni uradniki pogosto nikoli ne izvejo, kaj se zgodi z otrokom.