Deklica na ramenih nosila ranjeno sestrico: 'Ne morem več hoditi'

In to dokazuje tudi videoposnetek deklice, ki je na ramenih nosila svojo sestrico. Deklica, vidno izčrpana, nosi drugo deklico, ki naj bi bila njena sestra, saj ima eno nogo v gipsu.

Celotno prebivalstvo Gaze se sooča s hudim pomanjkanjem hrane, čiste vode in zdravil, mnogi so se odselili. Palestinsko zunanje ministrstvo je opozorilo, da Izrael "Palestince potiska v gotovo smrt".

"Ali nisi naveličana tako nositi sestro?" so jo vprašali. "Utrujena sem, že eno uro jo nosim, ne morem več hoditi," je povedala. Odpravila se je v begunsko taborišče Al-Bureij, kjer so zdravniki in kjer bi sestrici lahko pomagali. Oseba, ki jo je posnela, ji je ponudila pomoč in deklica si je lahko odpočila, saj je dobila prevoz do težko pričakovanega zdravnika.

A kot poročajo iz Gaze, ni več ustrezne oskrbe za reševanje življenj. Zaradi pokola, ki so ga povzročili izraelski napadi, so razmere težke za vse, tudi za reševalce, poroča Al Jazeera.