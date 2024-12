Deklica se je v morju 12 ur oklepala zračnice in edina preživela brodolom

Posadka jadrnice Trotamar III je med potjo na prizorišče druge nesreče v Sredozemskem morju sredi noči v temi zaslišalo klice deklice, so sporočili iz nevladne organizacije s sedežem v Londonu, ki pomaga pri reševanju migrantov in prebežnikov.

"Domnevamo, da je deklica edina preživela brodolom in da je ostalih 44 ljudi utonilo," so povedali v organizaciji Compass Collective. Pojasnili so, da si je deklica med plavanjem pomagala z zračnicama in preprostim rešilnim jopičem.

Italijanska obalna straža med pregledom območja, kjer je plovilo potonilo, sicer ni našla trupel ali ostankov oblačil, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.