Deklica v božični voščilnici našla sporočilo kitajskih zapornikov

Ko je pisala voščilnice svojim sošolcem, je šestletna Florence Widdicombe presenečeno odkrila, da je ena že izpolnjena. A sporočilo ni bilo praznično. "Smo tuji zaporniki v kitajskem zaporu Šanghaj Qingpu. Prisiljeni smo delati proti naši volji. Prosim, pomagajte nam obvestiti organizacije za zaščito človekovih pravic," je pisalo v voščilnici, na kateri je bila naslikana mačka z Božičkovo kapo.

Avtorji so še prosili, naj tisti, ki sporočilo najde, nemudoma kontaktira novinarja Petra Humpreyja. Ta je bil namreč pred štirimi leti tudi sam zaprt v omenjenem zaporu. Humprey je zgodbo objavil v Sunday Timesu, povzeli pa so jo vsi večji britanski mediji.

Največji britanski trgovec Tesco je po razkritju ustavil proizvodnjo v tovarni, kjer te voščilnice izdelujejo, s trga pa so do konca preiskave tudi umaknili vse že obstoječe voščilnice. V petek, še preden so sprejeli to odločitev, so v tovarni tudi opravili pregled. "Obsojamo uporabo prisilnega dela, ki ga v naši dobavni verigi ne bi nikoli dovolili," je ob tem poudarila njihova predstavnica.

Po navedbah Tesca so voščilnico izdelali v tiskarni Zheijiang Yunguang Printing, kjer so še novembra izvedli neodvisno revizijo. Tedaj niso našli nobenih dokazov glede kršitve pravil družbe o prisilnem delu, so dodali.

Na Kitajskem medtem vse obtožbe o prisilnem delu ostro zavračajo in trdijo, da je dogodek izmišljen. "Z vso odgovornostjo vam lahko povemo, da smo po pojasnilih pristojnih služb ugotovili, da zapor Šanghaj Qingpu nikakor ne izkorišča tujih zapornikov za prisilno delo," je na novinarski konferenci v Pekingu sporočil tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstvaGeng Shuang. Humpreyja pa je obtožil, da si je izmislil farso, da bi se naredil pomembnega.

Tesco je največji britanski trgovec in tretja največja veriga supermarketov na svetu.