Deklica zbežala opiti materi na cesto, kjer jo je povozil tovornjak

Tovornjak je v ukrajinskem kraju Jasinje v Zakarpatju povozil komaj leto in pol staro deklico, ki je ušla materi iz rok in stekla na cesto. Deklico so hospitalizirali, a zaradi hudih poškodb ni preživela.

Posnetek, ki ga je na družbenih omrežjih delila ukrajinska policija, prikazuje žensko kako z malčico v naročju hodi po cesti, a ima kar nekaj težav s samo hojo. Videti je, da je mati pijana, saj jo vidno zanaša. Nato se usede na tla, deklico pa spusti zraven sebe. A dokler mama sedi na tleh, deklica steče na cesto. Mati sicer kliče za njo in skuša vstati ter iti po njo, vendar neuspešno, saj se zvrne na tla. V tistem trenutku pripelje mimo tovornjak, nesrečna deklica pa izgine pod njegovimi kolesi. Deklico so urgentno hospitalizirali a ji žal zaradi intenzitete poškodb ni bilo več pomoči. Nekaj ur kasneje je umrla v bolnišnici. Voznik tovornjaka je bil trezen, kljub temu so mu odredili pripor. Mati pokojne deklice je imela v krvi 1,7 promila alkohola, za malomarnost pa ji grozi do pet let zapora, piše Kurir.