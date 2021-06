Huda bolezen triletne deklice osvetlila nenavadno zgodbo njene begunske družine

Njena mama Prija Nadesalingdram , ki je edina lahko ob hčerki, trdi, da je večkrat prosila za antibiotike, pa tudi, naj deklico vendarle sprejmejo v bolnišnico, a so ji zdravniki predpisovali le tablete paracetamola in ibuprofena.

Mala Tharnika Murugapan je dobila vročino, bruhala je in bila omotična. Po desetih dneh bolezni so jo z nujnim letom vendarle prepeljali v bolnišnico v Perth. Diagnoza je bila težka: pljučnica in sepsa. Deklica si bo opomogla, a če bi hitreje ukrepali, bi bolezen lahko ustavili, še preden je začela ogrožati njeno življenje, pravijo kritiki.

Leta čakanja in ujetosti v sistem

Borba triletne deklice je pozornost javnosti znova usmerila na trnovo pot njene družine. Njena starša, tamilska begunca iz Šrilanke, sta pred skoraj desetimi leti s čolnom prispela v Avstralijo in zaprosila za azil. Nastanila sta se v mestecu Biloela v Queenslandu, kjer sta se rodili Tharnika in njena tri leta starejša sestra Kopika. A ves čas jim je grozil izgon iz države.

V začetku marca 2018, dan po tem, ko jim je potekel vizum, so družino prebudili policisti. Odpeljali so jo v Melbourne, kjer so živeli v neke vrste hišnem priporu in čakali na zeleno luč, da se lahko vrnejo. A je niso dobili – odločeno je bilo, da jih bodo vrnili v Šrilanko, v Melbournu so se že vkrcali na letalo, nato pa se je zgodba dobila nepričakovan zaplet. Sodišče je ustavilo izročitev, družino pa so nato preselili v takrat že povsem izpraznjen begunski center na Božičnem otoku.

Nič ni pomagalo, da je imela družina za seboj celotno skupnost Biloele, kjer si je ustvarila nov dom. Predstavniki mesteca so se borili na sodiščih, da bi se družina lahko vrnila, šli so vse do višjega sodišča, a so bili neuspešni.