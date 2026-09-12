Deklice na Severnem Irskem bodo končno lahko v šoli nosile hlače

Šole na Severnem Irskem, ki je del Združenega kraljestva, bodo z naslednjim šolskim letom morale svojim učenkam pustiti možnost, da namesto kril v okviru šolske uniforme in pri športnih aktivostih nosijo hlače, je v petek sporočil severnoirski minister za izobraževanje Paul Givan. "Danes sprejemam to odločitev, ki jo bomo tudi uradno komunicirali; šole bodo prejele moje obvestilo," je povedal za BBC.

Lani sprejet zakon, s katerim so znižali stroške šolskih uniform, je dekletom podelil tudi zakonsko pravico, da ukrepajo proti šolam, ki so jim prepovedovale nošenje hlač.

Zagovorniki zakonskih sprememb so sicer menili, da te niso šle dovolj daleč in so ministra pozivali, naj smernice revidira. "V zadnjih mesecih sem pozorno prisluhnil mladim in sporočilo je jasno: dekleta želijo imeti možnost, da v okviru šolske uniforme nosijo hlače," je dejal Givan, ki je poudaril, da je moral poiskati ravnovesje med avtonomijo šol in stopnjo predpisanosti v smernicah ministrstva.

Prenovljene smernice z letošnjim šolskim letom še niso stopile v veljavo, saj želijo s tem dati šolam čas, da prenovijo svoja pravila, je dejal Givan.