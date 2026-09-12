Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Deklice na Severnem Irskem bodo končno lahko v šoli nosile hlače

Belfast, 12. 09. 2026 11.33 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
K.H.
Deklice v šolski uniformi

Od prihodnjega šolskega leta šole na Severnem Irskem učenkam ne bodo več smele prepovedovati nošenja hlač v sklopu šolske uniforme oziroma med poukom športne vzgoje in športnimi dejavnostmi. Deklice bodo tako imele možnost izbire.

Šole na Severnem Irskem, ki je del Združenega kraljestva, bodo z naslednjim šolskim letom morale svojim učenkam pustiti možnost, da namesto kril v okviru šolske uniforme in pri športnih aktivostih nosijo hlače, je v petek sporočil severnoirski minister za izobraževanje Paul Givan. "Danes sprejemam to odločitev, ki jo bomo tudi uradno komunicirali; šole bodo prejele moje obvestilo," je povedal za BBC

Lani sprejet zakon, s katerim so znižali stroške šolskih uniform, je dekletom podelil tudi zakonsko pravico, da ukrepajo proti šolam, ki so jim prepovedovale nošenje hlač.

Zagovorniki zakonskih sprememb so sicer menili, da te niso šle dovolj daleč in so ministra pozivali, naj smernice revidira. "V zadnjih mesecih sem pozorno prisluhnil mladim in sporočilo je jasno: dekleta želijo imeti možnost, da v okviru šolske uniforme nosijo hlače," je dejal Givan, ki je poudaril, da je moral poiskati ravnovesje med avtonomijo šol in stopnjo predpisanosti v smernicah ministrstva. 

Prenovljene smernice z letošnjim šolskim letom še niso stopile v veljavo, saj želijo s tem dati šolam čas, da prenovijo svoja pravila, je dejal Givan. 

Deklice v šolski uniformi
Deklice v šolski uniformi
FOTO: Profimedia

Stranke so spremembo pozdravile, a ministra za šolstvo obtožujejo zavlačevanja. "Vesel sem, da se je minister očitno odločil spremeniti svojo odločitev in zagotoviti, da imajo vsa dekleta pravico nositi hlače kot del šolske uniforme," je dejal Nick Mathison, poslanec stranke Alliance in predsednik odbora za izobraževanje v skupščini Stormont. Zahvalil se je vsem mladim aktivistkam in aktivistom, ki so opozarjali na to vprašanje. "Dejstvo, da so se morale mlade ženske in dekleta leta 2026 sploh boriti za to, ne bo pozabljeno," je dejal. 

"Pravica deklet do nošenja hlač ne bi smela biti sporna," pa je dejala Cathy Mason, poslanka stranke Sinn Féin. Prepričana je, da ne bi smela biti nujna sprememba zakonodaje, da bi dosegli premik pri tako osnovni zadevi. 

severna irska uniforma deklice hlače šola

Po dveh dneh s prevrnjenega čolna rešili podhlajenega dečka

Šef Ryanaira ne verjame Srbu: Ni ga potegnilo skozi okno

Bibaleze.si Majice za deklice – 4 nasveti za izbiro
Bibaleze.si 'Vzgajajmo dekleta, ki vedo, da so več od svojega telesa'
Vizita.si Osnovna ličila, ki jih moraš poznati in imeti
24ur.com V šolah na Češkem prepoved trenirk in majic, ki preveč razkrivajo
Zadovoljna.si Obleke za valeto: Trendi za leto 2024
Bibaleze.si Zakaj je pomembno, da si otroci izbirajo svoja oblačila?
Bibaleze.si Tako poimenovane deklice bodo večno mlade
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
EntityOne
12. 09. 2026 12.18
Upam, da fantje lahko nosijo krila. Sicer so ustavne pravice kršene. Moška , bolj reči humana emancipacija pač.
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
Portal
Rodila pri 44 letih, nato pa sprejela odločitev, ki je mnogi ne bi pričakovali
Staro slovensko ime, ki počasi izginja
Staro slovensko ime, ki počasi izginja
11 navad srečnih parov pred spanjem
11 navad srečnih parov pred spanjem
Nosečniški trebušček pokazala kar v kavbojkah
Nosečniški trebušček pokazala kar v kavbojkah
zadovoljna
Portal
Kot deklica je počela nekaj, česar od nje ne bi pričakovali
Ima ogromno garderobo, a istega kosa nikoli ne obleče dvakrat
Ima ogromno garderobo, a istega kosa nikoli ne obleče dvakrat
Kako z naravnimi olji obnoviti suhe lase po morju
Kako z naravnimi olji obnoviti suhe lase po morju
Dietetiki opozarjajo: teh 8 jutranjih navad po 40. letu upočasnjuje presnovo
Dietetiki opozarjajo: teh 8 jutranjih navad po 40. letu upočasnjuje presnovo
vizita
Portal
Ali vaša najljubša kosila počasi uničujejo vaša jetra?
Znanstveniki odkrili resno težavo z merilci spanja
Znanstveniki odkrili resno težavo z merilci spanja
Kašelj, ki ne mine: kako dolgo je po okužbi še normalen?
Kašelj, ki ne mine: kako dolgo je po okužbi še normalen?
Ste zamrznili sredi prepira? Krivi so možgani
Ste zamrznili sredi prepira? Krivi so možgani
cekin
Portal
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
Takšnih bonusov zaposleni ne pomnijo: nekateri bodo prejeli do 68 mesečnih plač
Takšnih bonusov zaposleni ne pomnijo: nekateri bodo prejeli do 68 mesečnih plač
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
moskisvet
Portal
Dovolj mu je bilo žene: Oropal banko, ker ni želel več domov
Zvezdnica Dosjejev X razkrila svojo spolno usmerjenost
Zvezdnica Dosjejev X razkrila svojo spolno usmerjenost
Župan se je ujel v lastno past: radar, ki ga je podprl, ga je dvakrat kaznoval
Župan se je ujel v lastno past: radar, ki ga je podprl, ga je dvakrat kaznoval
Težave v postelji? Vzrok se lahko skriva tudi v pomanjkanju tega minerala
Težave v postelji? Vzrok se lahko skriva tudi v pomanjkanju tega minerala
dominvrt
Portal
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
Videti je čudovito, a za tem priljubljenim trendom se skriva temnejša plat
Videti je čudovito, a za tem priljubljenim trendom se skriva temnejša plat
Mnogi lastniki hiš jeseni spregledajo to, posledice pa plačujejo mesece
Mnogi lastniki hiš jeseni spregledajo to, posledice pa plačujejo mesece
Lepa, a nevarna za vrt: ta invazivna rastlina se širi z neverjetno hitrostjo
Lepa, a nevarna za vrt: ta invazivna rastlina se širi z neverjetno hitrostjo
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Se spomniš Dolly Bell?
Se spomniš Dolly Bell?
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1951