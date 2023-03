Deklici, ki sta ubili svojo sovrstnico: Kaj je bil motiv?

Umor 12-letne deklice, ki so jo umorili dve njeni vrstnici je dobro pretresel Nemčijo, še posebej ker gre za tako mlada dekleta. Ker pa so tako žrtev kot osumljenki mladoletni, so informacije o umoru precej skope, policija pa se trudi, da bi tako tudi ostalo.

Nemčijo je pretresel primer, v kateri je življenje izgubila 12-letna Luisa. Slednja je izginila že v soboto, malo po tem, ko se je odpravila domov od prijateljice. Za pogrešano so jo prijavili, ker se ne vrnila domov, oglasila se ni niti na mobilni telefon. Začelo se je obsežno iskanje, ki se je končalo tragično. Luisa je bila namreč najdena mrtva blizu njenega doma na meji med zveznima deželama Porenje-Pfalško in Severno Porenje-Vestfalija, na zahodu Nemčije, v bližini železniškega predora. Prvi sumi so kazali na spolno nasilje, a je obdukcija kasneje to zavrgla. Kar hitro sta dve deklici, stari 12 in 13 let, priznali umor. "Po prvem zaslišanju sta dekleti dali nasprotujoče si izjave, po drugem zaslišanju pa sta zločin priznali," je pojasnil tiskovni predstavnik policije v Koblenzu.

Dekleta sta, po sicer neuradnih informacij, bili njeni sošolki. Motiv grozljivega dejanja uradno še ni znan, se pa nemška policija izredno trudi skriti primer in zadržati vse pomembne informacije zase, saj gre za občutljivo zadevo, osumljenki sta namreč mladoletni. "Odrasli morda ne morejo razumeti kakšen motiv bi lahko imel otrok za takšno dejanje," je dejal državni tožilec Mario Mannweiler, poroča Bild. Zakaj bi se tako mladi dve punci spravili na svojo sovrstnico in kakšen motiv bi za to imeli, ostaja velika uganka. Medij Fenix sicer ugiba o motivu in piše, da bi lahko bilo iz maščevanja. A umor je bil skoraj krvoločen, deklico so našli z mnogimi vbodnimi ranami. Truplo je bilo poslano na obdukcijo na Oddelek za sodno medicino Univerzitetne bolnišnice v Mainzu. "Glede na rezultate obdukcije je deklica umrla zaradi številnih ran oziroma vbodov in posledične velike izgube krvi," je na tiskovni konferenci povedal tiskovni predstavnik policije. Zaenkrat ni natančno znano ali sta krivi obe vrstnici ali samo ena.

icon-expand V spomin 12-letni Luisi FOTO: AP