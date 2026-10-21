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Deklici posrkalo lase v odtok bazena, oživljali so jo do prihoda reševalcev

Rabac, 21. 10. 2026 13.25 pred 45 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Deklica v bazenu

V turističnem objektu na območju Rabca je mladoletni deklici posrkalo lase v odtok bazena, zaradi česar ni mogla priplavati na površje. Eden izmed njenih družinskih članov jo je potegnil iz vode in jo skupaj z gostjo hotela začel oživljati.

Nekaj po 10. uri včeraj je labinska policija prejela obvestilo o nesreči v turističnem objektu, je sporočila istrska policijska uprava.

Deklica v bazenu
Deklica v bazenu
FOTO: Shutterstock

Mladoletna nemška državljanka je plavala v notranjem bazenu, se potopila in se približala stenskemu filtru bazena na globini približno enega metra. Filter ji je posrkal lase, zaradi česar ni mogla priplavati na površje. Pod vodo je ostala kar nekaj časa.

Na pomoč sta ji priskočila družinski član in gostja hotela, ki sta jo oživljala do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči.

Deklico so nato s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico na Reki. Policisti nadaljujejo ugotavljanje okoliščin nesreče.

Letos poleti je 11-letna deklica umrla v letovišču v Sestri Levante, potem ko ji je lase potegnilo v odtok.

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