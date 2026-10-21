Deklici posrkalo lase v odtok bazena, oživljali so jo do prihoda reševalcev

Nekaj po 10. uri včeraj je labinska policija prejela obvestilo o nesreči v turističnem objektu, je sporočila istrska policijska uprava.

Mladoletna nemška državljanka je plavala v notranjem bazenu, se potopila in se približala stenskemu filtru bazena na globini približno enega metra. Filter ji je posrkal lase, zaradi česar ni mogla priplavati na površje. Pod vodo je ostala kar nekaj časa.

Na pomoč sta ji priskočila družinski član in gostja hotela, ki sta jo oživljala do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči.

Deklico so nato s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico na Reki. Policisti nadaljujejo ugotavljanje okoliščin nesreče.

Letos poleti je 11-letna deklica umrla v letovišču v Sestri Levante, potem ko ji je lase potegnilo v odtok.