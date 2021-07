Deklico zgrabil in odpeljal v avtomobilu, policija jo je rešila v 30 minutah

Iz ZDA poročajo o uspešni reševalni akciji. 6-letno deklico iz Kentuckyja je policija zgolj 30 minut po prijavi sosedov rešila iz avtomobila ugrabitelja. 40-letnik je priznal, da je deklico opazil na ulici in jo zgrabil, a policiji dejal, da dogodek obžaluje. Policisti pa so vse starše opomnili, naj otroke znova opozorijo na nevarnost neznancev.

Policija je prijela 40-letnega Robbyja Wildta, potem ko naj bi deklico zgrabil in jo spravil v svoj avto. Sosedje, ki so bili priča strašnemu dogodku, so policiji natančno opisali tako ugrabitelja kot tudi vozilo. Delno jim je uspelo zapisati celo registrsko številko vozila, poroča The Independent. Policijski narednik Joe Keeling je vozilo izsledil in Wildta prisilil, da je ustavil. Na dovozu ob cesti ga je zadržal, vse dokler niso na pomoč prihitela dodatna policijska vozila. Medtem ko je Keeling stražil ugrabitelja, je policist Jason Burba pristopil k njegovemu avtomobilu in odprl vrata.

V avtomobilu je sedela prestrašena in objokana deklica. Prijazen policist jo je dvignil iz vozila in jo skušal pomiriti. "Živijo, je že v redu. Pridi sem, vse bo v redu," ji je dejal. Deklica mu je splezala v naročje in klicala: "Hočem očka." Burba, ki je na kraj pridrvel zelo hitro, je dejal, da "preprosto ne moreš biti dovolj hiter". "Sekunde so kot ure. Razmišljal sem samo o tem, kako bom čim hitreje prišel do avtomobila," je dejal za lokalno radiotelevizijo WDRB. Po navedbah lokalne televizije WLKY je Wildt policiji priznal, da je deklico opazil na ulici, kjer se je igrala, se zapeljal okoli bloka, nato pa jo zgrabil in odpeljal. Policiji je dejal tudi, da "mu je žal za to, kar je storil".

Tiskovni predstavnik policije v Louisvillu, Aaron Ellis, je po dogodku, ki se je zgodil prejšnji teden, dejal, da so primeri, ko skuša otroka ugrabiti popoln neznanec, sicer redki. "Običajno se ugrabitve zgodijo zaradi konfliktov glede skrbništva. Čeprav ne želimo, da bi bila lokalna skupnost zaskrbljena, je to zagotovo opozorilo, naj starši svoje otroke znova spomnijo, kako nevarni so lahko tujci," je dejal in staršem svetoval, naj z otroki večkrat govorijo o tej temi.