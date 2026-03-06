Dekliško šolo v Iranu najbrž zadela ameriška raketa

V napadu na šolo v Minabu na jugu Irana je v soboto, prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Iran, po navedbah Teherana umrlo več kot 170 ljudi, večinoma šolark, starih med 7 in 12 let.
Analiza satelitskih posnetkov, preverjenih videoposnetkov in objav na družbenih omrežjih, ki jo je opravil časnik New York Times, je pokazala, da je bila šolska stavba močno poškodovana zaradi natančnega udara, ki je sovpadal z napadi na sosednje pomorsko oporišče iranske revolucionarne garde.
Uradne izjave, da so ameriške sile napadle pomorske cilje v bližini Hormuške ožine, kjer se nahaja oporišče, kažejo, da so napad najverjetneje izvedle same, piše časnik.
Ameriški vojaški preiskovalci menijo, da so ameriške sile verjetno odgovorne za sobotni napad na iransko dekliško šolo, vendar preiskava še ni zaključena, pa sta za Reuters povedala dva neimenovana ameriška uradnika. Pri tem nista izključila možnosti, da bi se pojavili novi dokazi, ki bi ZDA oprostili odgovornosti in pokazali na drugo odgovorno stran v incidentu. Za zdaj ni znano, kako dolgo bo preiskava še potekala ter katere dokaze ameriški preiskovalci še iščejo, poroča Reuters.
Ameriške oblasti doslej niso niti potrdile niti zanikale, da so načrtovale napad na šolo. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v sredo potrdil, da ameriška vojska incident preiskuje.
Washington Post je v sredo poročal, da se je Pentagon za izbiro ciljev bombardiranja zanašal na sistem Maven, ki ga poganja model umetne inteligence Claude.
Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je danes pozval k hitri, pregledni in nepristranski preiskavi ZDA. "Upamo, da bo (preiskava) hitra in transparentna. Pričakujemo tudi, da bodo odgovorni odgovarjali, saj je jasno, da so bile storjene napake," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil v Ženevi.