Dekliško šolo v Iranu najbrž zadela ameriška raketa

V napadu na šolo v Minabu na jugu Irana je v soboto, prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Iran, po navedbah Teherana umrlo več kot 170 ljudi, večinoma šolark, starih med 7 in 12 let.

Analiza satelitskih posnetkov, preverjenih videoposnetkov in objav na družbenih omrežjih, ki jo je opravil časnik New York Times, je pokazala, da je bila šolska stavba močno poškodovana zaradi natančnega udara, ki je sovpadal z napadi na sosednje pomorsko oporišče iranske revolucionarne garde.

Uradne izjave, da so ameriške sile napadle pomorske cilje v bližini Hormuške ožine, kjer se nahaja oporišče, kažejo, da so napad najverjetneje izvedle same, piše časnik.