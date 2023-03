Del Afrike se bo nekoč odcepil, nastalo pa bo novo morje

Uganda in Zambija bi lahko nekoč dobili svojo obalo. Dva večja dela Afrike se namreč odmikata, razpoka pa se z leti povečuje. Znanstveniki menijo, da bi se lahko med obema deloma sčasoma oblikovalo novo morje. A ta proces je tako počasen, da bo do takrat preteklo še več milijonov let.

icon-expand Satelitski posnetek vzhodnega dela Afrike FOTO: Shutterstock

Afrika se zelo počasi, a gotovo, cepi na dva dela. Čez več milijonov let bi se lahko vzhodni del Afrike, ki zajema Somalijo, dele Kenije, Etiopije in Tanzanije, povsem odcepil od preostalega kontinenta, med obema deloma kopna pa bi nastal nov ocean. Tako bi tudi državi, kot sta Uganda in Zambija, ki zdaj nimata izhoda na morje, nekoč dobili svojo obalo. V študiji, ki je bila objavljena v znanstveni reviji Geophysical Research Letters, so znanstveniki predstavili seizmološke podatke o nastanku Velikega oziroma Vzhodnoafriškega tektonskega jarka. Gre za 56 kilometrov dolgo razpoko v etiopskih puščavah, ki se je pojavila leta 2005 in ki po mnenju geologov označuje začetek nastanka novega morja oziroma oceana. Seizmološki podatki namreč dokazujejo, da je razpoka nastala s tektonskimi procesi, podobnimi tistim, ki se dogajajo na dnu oceanov. Razpoka se je pojavila na meji treh tektonskih plošč – Afriško-nubijske, Afriško-somalijske in Arabske, ki se že nekaj časa odmikajo ena od druge.

"To je edini kraj na Zemlji, kjer lahko proučujete, kako celinski rift postane oceanski rift," je po poročanju The Economic Times dejal Christopher Moore, doktorski študent na Univerzi v Leedsu. "Lahko vidimo, kako se oblikuje oceansko dno, ki se po svoji sestavi in gostoti zelo razlikuje od kontinentalnega površja," je dodal. Moore vulkansko aktivnost v vzhodni Afriki, ki je povezana z odmikanjem tektonskih plošč, spremlja s pomočjo satelitskega radarja. Tovrstni tektonski premiki so se dogajali tudi pri nastanku Rdečega morja in Adenskega zaliva. Podatki GPS kažejo, da se premiki med temi tektonskimi ploščami dogajajo neprestano, a z različno hitrostjo, pri čemer se Arabska plošča od Afriške odmika s hitrostjo približno 2,5 centimetra na leto.

icon-expand Riftna dolina v Etiopiji FOTO: Shutterstock