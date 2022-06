Del Bangladeša se spopada z najhujšimi poplavami v zadnjih 122 letih

Zaradi močnega deževja, poplav in udarov strel je v zadnjem tednu v Indiji in Bangladešu je umrlo vsaj 100 ljudi, ocenjujeta vladi obeh držav. Trenutne poplave na tem območju so najhujše v zadnjih 122 letih, zaradi podnebnih sprememb pa naj bi bil tudi vse pogostejše.

Močno deževje, neurja, udari strel in poplave v delih južne Azije, natančneje v Indiji in Bangladešu, trenutno pestijo več milijonov ljudi. V zadnjem tednu, kar traja močno deževje, je na tem območju umrlo več kot 100 oseb, poroča CNN. Najhuje je v regiji Assam na severu Indije, kjer je bilo zaradi poplav oškodovanih vsaj 5,5 milijona ljudi, so sporočili. Po državi je vzpostavljenih 1687 reševalnih centrov, kjer je nameščenih 26.000 državljanov. Indijski politik Himanta Biswa Sarm je enega izmed centrov v torek tudi obiskal in kasneje prek Twitterja obljubil, da bo vlada "kmalu vzpostavila portal za registracijo izgub živine in druge škode zaradi poplav ," in da bo vlada prav tako kmalu predstavila paket pomoči.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke





V Indiji so do sedaj zabeležili 73 smrti, veliko ljudi je pogrešanih, še več pa ranjenih. V sosednjem Bangladešu so nesreče, povezane s poplavami (plazovi, nesreče z električno napeljavo) ubile vsaj 22 ljudi, poročajo njihove oblasti. UNICEF poroča, da je zaradi poplav prizadetih tudi vsaj 1,6 milijona otrok. V svoji ponedeljkovi izjavi so še poudarili, da jih skrbijo okužbe zaradi pitja nečiste vode, ki so prav tako lahko smrtno nevarne.

icon-expand Poplave v Indiji in Bangladešu FOTO: AP

Bangladeški generalni direktor oddelka za spopadanje z nesrečami Atiqul Haque je poudaril, da so te poplave najhujše v severovzhodni regiji Sylhet v zadnjih 122 letih. Ekstremni vremenski pojavi so v južni Aziji vse pogostejši zaradi podnebnih sprememb. Aprila in maja sta se Indija in Pakistan borila s hudim vročinskim valom.