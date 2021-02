Del Evrope obarvan oranžno

Iz Alicanteja poročajo o posebej veliki količini peska, ki je zasul ulice in avtomobile, v državah, ki jih je dosegel pesek, trenutno pa jih pokriva tudi sneg, pa neobičajno obarvana pokrajina ni bila le paša za oči in vaba za navdušence nad fotografijo, ampak je še popestrila zabavo smučarjev.

Saharski pesek naj bi nad našo celino prinašalo vse do ponedeljka. Čeprav gre za znan in marsikomu všečen pojav, so sicer znanstveniki pred leti opozorili, da lahko saharski pesek s seboj nosi tudi nevarne in odporne mikrobe.

Ti naj bi bili še posebej odporni, zaradi podnebnih sprememb pa naj bi postajali tudi dejavni.