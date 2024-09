V hrvaški Istri obilno deževje povzroča poplave, v Dalmaciji vodne trombe

Hrvaško je zajelo veliko neurje, ki je prineslo obilno deževje in močan veter, najbolj pa je bila prizadeta Istra. Zjutraj je v Umagu po poročanju Net.hr padlo kar 120 litrov dežja na kvadratni meter, kar je povzročilo poplave na mestnih ulicah, nekateri prebivalci pa so poročali tudi o težavah s prelivanjem odplak.

Na Facebooku je eden od uporabnikov objavil posnetek vodne trombe pri otoku Molat, drugi pa fotografijo vodne trombe s pogledom proti otokoma Ugljan in Dugi otok, nad katerim so danes sicer zabeležili tudi izjemno veliko udarov strel.

Morje na Hrvaškem je danes v glavnem valovito, piha pa zmeren do močan jugo z občasnimi orkanskimi sunki.

Hrvaški hidrometeorološki zavod je za danes zaradi obilnih padavin in nevarnosti hudourniških poplav izdal oranžno vremensko opozorilo za območje Istre, Kvarnerja, Like, Knina in Dalmacije. Na območju Reke, Dubrovnika in Splita so danes možna tudi silovitejša neurja.