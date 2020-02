Del pristajalnega kolesa priletel v motor: letalo sedaj kroži nad Madridom

Letalo letalske družbe Air Canada kroži nad jugovzhodno Španijo, da bi odvrglo in porabilo dovolj goriva za pristanek na letališču v Madridu, od koder je pred tem vzletelo, poroča sindikat španskih pilotov. Letalo je bilo sicer namenjeno v Toronto.

Letalu se je namreč odlomil del pristajalnega kolesa in priletel v enega izmed motorjev, piše britanski Sky News. Z letališča so sporočili, da je pilot poklical kontrolo zračnega prometa 30 minut po vzletu in zaprosil za zasilni pristanek.

Španski El Pais poroča, da je kapitan potnikom sporočil, da imajo zadeve pod nadzorom: "Pristali bomo na letališču v Madridu, ampak imamo polne rezervoarje goriva, zato bomo krožili, dokler ne bomo dovolj lahki za pristanek. Vse je pod nadzorom. Letalo ima na pristajalnem sistemu po osem koles na vsaki strani, tako zadaj kot spredaj. Izgubili smo le eno kolo, zato problemov pri pristanku ne bo. Hvala za potrpežljivost".

Kot še poročajo, je na letalu 128 potnikov, na letališču v Madridu pa se že pripravljajo na zasilni pristanek. Pri tem naj bi mu pomagal tudi vojaški lovec F18 španskih zračnih sil. Sprva so sicer poročali, da je na letalu 130 potnikov.