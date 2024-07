'Delal sem že na veliko prvenstvih, to je bilo še stopničko višje'

Euro 2024 se nadaljuje, naša pravljica pa je končana. Slovenske junake smo v torek sprejeli doma. A naši nogometaši niso edini, ki so nam pričarali vzdušje in dobro voljo. Da smo dogajanje lahko natančno spremljali tudi v domovini, so poskrbele tudi naše ekipe, ki so se v preteklem tednu vrnile domov. Med njimi pa sta bila tudi dva naša fotografa Luka Kotnik in Damjan Žibert, ki sta dogajanje sproti preslikala tudi za tiste, ki nas v Nemčiji ni bilo.

Fotograf Damjan Žibert je v Münchnu in Stuttgartu fotografiral na prvih dveh tekmah Slovenije, kjer se je naša reprezentanca pomerila z Dansko in Srbijo. Z vidika fotografa reporterja se mu je v spomin najbolj vtisnila organizacija, ki je značilna za tovrstne velike dogodke, ki fotografom, kot pravi, delo močno olajšajo. "Organizacija je tam odlična, za vse se točno ve, kdaj, zakaj in kako bo nekaj potekalo, pri pravilih pa ni izgovorov," je povedal. Vse je razporejeno po prioritetah in vsaki stvari je posebej namenjen časovni okvir. "Ne glede na to, da sem delal že na veliko prvenstvih, takšnih in drugačnih, je bil Euro 2024 še za stopničko višji. Tam popolnoma razumejo, kako delo reporterjev poteka in z dobro organizacijo omogočijo reporterjem narediti delo, kar se da najbolje," je povedal. Poudaril je, da se zaradi dobre organizacije lahko dobro pripravijo na svoje delo in dogajanje, vzdušje in občutke preslikajo tudi tistim, ki niso fizično prisotni.

"Na prizoriščih je bilo vse odlično organizirano, ambient je bil prijeten, prisotnost toliko navijačev pa je ustvarila odlično vzdušje. Bilo je zares lepo." Dodal je, da se mu bodo v spomin vtisnili izjemni objekti, stadiona, polna slovenskih navijačev, izjemne tekme in pa: "Čast, da sem si kot fotograf lahko delil stolčke ob igrišču z najbolj eminentnimi športnimi fotografi na svetu. Hvaležen pa sem tudi ekipi, s katero smo ves čas sodelovali in medijski hiši, ki mi je vse to omogočila."

