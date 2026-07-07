Delavci opazili upogibanje stebrov, sprožena obsežna evakuacija

Okoli 8. ure zjutraj so bile newyorške pristojne službe poklicane na 42. ulico, potem ko so delavci opazili, da se nosilni jekleni stebri v 21. nadstropju stavbe upogibajo, poroča NBC News. S stolpnice so nato začele padati tudi opeke.

The Independent, ki se sklicuje na newyorške gasilce, medtem piše, da so inšpektorji odkrili več razpok, med 21. in 26. nadstropjem pa so zaznali posedanje tal.

Vse delavce so evakuirali, policija pa je zaradi nevarnosti zrušitve zaprla vse bližnje ulice in evakuirala bližnje stavbe.

Newyorški župan Zohran Mamdani je na novinarski konferenci povedal, da inženirji trenutno pregledujejo stavbo in dodal, da ta ostaja "nestabilna". "Od prihoda na kraj dogodka smo bili priča dodatnemu premikanju enega od stebrov," je dodal.

Načelnik gasilske enote mesta John Esposito je dejal, da je situacija zelo resna. "Jekleni nosilni stebri so se začeli zaradi teže upogibati. Stavbo smo evakuirali, prav tako tudi okoliške."

Po njegovi oceni se stavba v celoti ne more zrušiti, saj je zgrajena iz jekla. "Šlo bi za delno porušitev, a nas skrbi, ker se še vedno premika."

Na vprašanje, ali to pomeni, da se bo stavba porušila sama vase, je Esposito odgovoril: "Mogoče".