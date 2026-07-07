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Delavci opazili upogibanje stebrov, sprožena obsežna evakuacija

New York, 07. 07. 2026 18.42 pred 49 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.S.
Evakuacija stavbe v New Yorku

V New Yorku na Manhattnu so evakuirali 33-nadstropno stolpnico, kjer trenutno potekajo gradbena dela. Po navedbah tamkajšnjih gasilcev so delavci namreč opazili, da sta se dva nosilna stebra začela upogibati. Na kraju poteka obsežna intervencija, zaprli so tudi okoliške ulice.

Okoli 8. ure zjutraj so bile newyorške pristojne službe poklicane na 42. ulico, potem ko so delavci opazili, da se nosilni jekleni stebri v 21. nadstropju stavbe upogibajo, poroča NBC News. S stolpnice so nato začele padati tudi opeke.

The Independent, ki se sklicuje na newyorške gasilce, medtem piše, da so inšpektorji odkrili več razpok, med 21. in 26. nadstropjem pa so zaznali posedanje tal. 

Vse delavce so evakuirali, policija pa je zaradi nevarnosti zrušitve zaprla vse bližnje ulice in evakuirala bližnje stavbe.

Newyorški župan Zohran Mamdani je na novinarski konferenci povedal, da inženirji trenutno pregledujejo stavbo in dodal, da ta ostaja "nestabilna". "Od prihoda na kraj dogodka smo bili priča dodatnemu premikanju enega od stebrov," je dodal.

Načelnik gasilske enote mesta John Esposito je dejal, da je situacija zelo resna. "Jekleni nosilni stebri so se začeli zaradi teže upogibati. Stavbo smo evakuirali, prav tako tudi okoliške."

Po njegovi oceni se stavba v celoti ne more zrušiti, saj je zgrajena iz jekla. "Šlo bi za delno porušitev, a nas skrbi, ker se še vedno premika."

Na vprašanje, ali to pomeni, da se bo stavba porušila sama vase, je Esposito odgovoril: "Mogoče".

V stavbi je bil nekoč sedež farmacevtskega giganta Pfizer, trenutno pa prostore preurejajo v luksuzni stanovanjski kompleks s 1500 stanovanji.

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