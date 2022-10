Delavci skakali čez ograje, da bi pobegnili, preden bi jih zaprli v tovarno

Potem ko se je v tovarni največjega Applovega dobavitelja na Kitajskem pojavil koronavirus, so delavci panično bežali, da bi se izognili zaprtju v tovarni. Video, ki je bil objavljen na družbenih omrežjih, prikazuje več kot 10 ljudi, ki preskakujejo ograjo pred tovarno v mestu Džengdžov. Ni še povsem jasno, koliko primerov covida so odkrili v tovarni. Kitajci se še naprej namreč spopadajo z ničelno politiko covida predsednika Ši Džinpinga.

V zadnjem tednu je Džengdžov, glavno mesto kitajske province Henan, poročalo o 167 lokalno prenosljivih okužbah. Mesto s približno 10 milijoni prebivalcev je bilo zaradi tega delno zaprto, saj Kitajska še naprej uporablja stroge zaporne ukrepe za boj proti covidu. Foxconn, ki deluje kot dobavitelj ameriškemu Applu, ima v svojem kompleksu v Džengdžovu na sto tisoče delavcev in ni zagotovil uradnega števila okuženih. Območje okoli tovarne je bilo zaprto več dni, delavci, ki so bili pozitivni na covid, pa so se morali vsak dan testirati. V tovarni so prepovedali vse gostinske storitve in od delavcev zahtevali, da obroke jedo v svojih sobah.

"Za tiste zaposlene, ki se želijo vrniti domov, sodelujemo z vlado, da bi organizirali osebje in vozila za zagotavljanje urejene storitve vračanja zaposlenih od točke do točke," so dejali pri Foxconnu. Delavci, ki so pobegnili iz tovarne, so se v svoje domače kraje začeli vračati kar peš, zaradi strahu, da bi bili ujeti na javnih prevozih.

