Delavec preživel snežni metež tako, da se je skril v zabojnik

Na gori Plješivica, ki leži na hrvaško-bosanski meji, je sredi snežnega meteža več dni obtičal delavec. Preživel je tako, da se je skril v zabojnik, k sreči pa je imel s seboj tudi dovolj hrane. Po več urah so se gorski reševalci prebili do izčrpanega delavca in ga nato pripeljali v dolino.