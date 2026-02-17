Delavec v olimpijski trgovini po vzkliku Free Palestine ostal brez službe

"V organizacijskem odboru Milano-Cortina 2026 smo ugotovili, da gre za jasno kršitev kodeksa obnašanja zaposlenega. Tam izrecno piše, da je izražanje političnih stališč v službenem času prepovedano, da obvarujemo nevtralnost iger," so zapisali. Na novinarski konferenci pa so predstavniki organizacijskega odbora pojasnili, da gre za sodelavca, ki na igrah sodeluje preko podizvajalca.

Posnetek dogodka v trgovini, kjer prodajajo spominke z iger, je zaokrožil tudi po družbenih omrežjih. Tiskovni predstavnik Mednarodnega olimpijskega komiteja Mark Adams je v zvezi z varnostnim vidikom zapleta dejal, da tega iz splošno znanih razlogov ne sme komentirati. "Prav vsem na igrah, ne glede na vero ali državo izvora, pa lahko zagotovim, da so tukaj dobrodošli," je dejal.