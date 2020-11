Delavec picerije se je zlagal, v karanteni pa je zato pristalo skoraj dva milijona ljudi

Pojasnili so, da so epidemiologi zato napačno sklepali, da je bilo mesto prenosa oziroma picerija, če se je ta lahko okužil v nekaj trenutkih, izjemno rizično in kužno, zato so se odločili zapreti celo državo, da bi preprečili lokalni prenos okužbe s tega mesta po celotni zvezni državi.

Premier je dejal, da zvezna država ne bi šla v šestdnevno karanteno, če se posameznik ne bi zlagal. Dodal je, da je bila glede na informacije, ki so jih imeli v tistem trenutku, odločitev za razglasitev karantene pravilna. V državi so zaprli šole, gostilne, kavarne in športne aktivnosti.

"Ta laž je imela ogromen vpliv na našo skupnost, " je dejal premier. Kot je povedal, še ne ve, če bo delavec za to tudi sankcioniran, saj ni zakona, ki bi urejal takšno situacijo oziroma, ki bi predvideval kazen za laganje. Je pa dejal, da bodo raziskali možnosti in preverili, če se je zgodila kakšna kršitev zakona, piše BBC.