Delavke raziskovalnih postaj na Antarktiki žrtve spolnega nadlegovanja

Plenilska kultura je med drugim vključevala tudi pornografijo na stenah in spolno norčevanje. Udeleženke odprave so na primer v času svojega bivanja na raziskovalnih postajah čutile pritisk, da morajo, ko so na terenu, dejstvo, da imajo menstruacijo, skriti. Prav tako naj bi bile deležne nezaželenih dotikov, povabil za spolne odnose in drugega neprimernega vedenja.

Poročilo, ki so ga opravili na avstralskih raziskovalnih postajah, ugotavlja, da so bile tam zaposlene deležne širokega spektra spolnega nadlegovanja. Da je takšna "plenilska" kultura homofobična in objektivizirajoča do žensk, je zapisala strokovnjakinja za enakost spolov Meredith Nash , ki je opravila preiskavo, ki jo je po pritožbah glede vedenja odobrila vlada, poroča BBC.

Delavci, ki so nameščeni v oddaljenih bazah na Antarktiki, morajo sobivati v tesnih prostorih in delati v ekstremnem okolju. Včasih takšen način življenja traja tudi eno leto. Ženske pa so že sicer slabo zastopane na tovrstnih postajah. Kot je dejala Nasheva, so anketiranci dejali, da je v bazi "kultura spolnega nadlegovanja na nizki ravni", prav tako pa so se ženske zaradi oddaljenosti in izoliranosti baz počutile ujete in nemočne.

Poročilo je odkrilo tudi homofobično kulturo med moškimi ter da se žrtve bojijo spregovoriti, saj ne želijo biti izključene iz prihodnjih odprav.

Avstralska območja Antarktike se nahajajo na vzhodnem robu celine in vključujejo raziskovalne postaje Casey, Davis in Mawson. Poleti je lahko tja napotenih do 500 ekspedicionistov, v zimskih mesecih pa se tabori zmanjšajo na približno 15 do 30 ključnih delavcev, med njimi so zdravniki, kuharji in terenski uradniki.

"Ko sem bila prvič seznanjena s tem in ko sem prebrala zgodbe ljudi, sem bila šokirana in razočarana," je dejala avstralska ministrica za okolje Tanya Plibersek. "Takšna obravnava je nesprejemljiva," je bila jasna.

Uradniki so ugotovitve obsodili in obljubili, da bodo prinesli kulturne spremembe. Direktor avstralskega oddelka za Antarktiko Kim Ellis je tako zagotovil, da je po ugotovitvah Nasheve program vključil strokovnjaka za raznolikost, pravičnost in vključevanje.