Delček kometa 'kot v filmu' razsvetlil nebo nad Španijo in Portugalsko

Sprva je ESA zapisala, da so njene kamere v objektiv ujele "osupljiv meteor", nato pa v novem sporočilu pojasnila, da je šlo za "majhen košček kometa" in ne meteor. Esini strokovnjaki so ocenili, da je nad Španijo in Portugalsko letel s hitrostjo 45 kilometrov na sekundo, nato pa zagorel nad Atlantikom. "Verjetnost, da bi našli kakršne koli meteorite, je zelo majhna," so dodali.

Tudi španski astronomski observatorij Calar Alto pravi, da je glede na predhodno analizo andaluzijskega inštituta za astrofiziko predmet "kometnega izvora".

Posnetki pojava preplavili splet

Posnetki, ki so jih v svoje objektive ujeli domačini, so na družbenih omrežjih hitro postali viralni. Na njih je videti, kako del kometa z veliko hitrostjo prečka nočno nebo in ga osvetljuje v svetlih tonih modre in zelene barve. Komet je poskrbel tudi za posebno vzdušje na enem od koncertov v portugalskem mestu Barcelos, saj je nebo obarval med nastopom pevca.