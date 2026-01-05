Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Delcy Rodriguez: 'Tigrica', ki bo obranila čavizem ali predala državo ZDA?

Caracas, 05. 01. 2026 20.50 pred 1 uro 5 min branja 38

Članek bere sintetični glas, ustvarjen z umetno inteligenco
Poslušaj članek
0:00 /0:00
Avtor:
Mirko Vorkapić
Delcy Rodriguez s povito roko

Po ameriški ugrabitvi Nicolasa Madura je v pragmatičnih krogih zavladal strah, da bo vakuum moči Venezuelo lahko pahnil v popolni kaos. Toda kmalu potem ko so Madura odpeljali iz države, je podpredsednica Delcy Rodriguez prevzela njegove funkcije. Kdo je torej nova venezuelska predsednica in kakšne bodo njene poteze ob ameriški grožnji z novo vojaško akcijo?

"Pozivamo ljudstva velike domovine, naj ostanejo enotna, saj se lahko to, kar se je zgodilo Venezueli, zgodi vsakomur. Ta brutalna uporaba sile za upogibanje volje ljudstva se lahko izvede proti kateri koli državi," je v nagovoru državljanom po ugrabitvi venezuelskega predsednika Nicolasa Madura dejala njegova namestnica Delcy Rodriguez.

"Zahtevamo takojšnjo osvoboditev predsednika Nicolása Madura in njegove žene Cilie Flores. Edini predsednik Venezuele je predsednik Nicolás Maduro," je Rodríguezova dejala na državni televiziji, obkrožena z visokimi uradniki. "Nikoli več ne bomo sužnji, nikoli več ne bomo kolonija katerega koli imperija. Pripravljeni smo braniti Venezuelo."

Delcy Rodriguez v družbi Madura in njegove žene Cilie Flores
Delcy Rodriguez v družbi Madura in njegove žene Cilie Flores
FOTO: AP

Pred tem je ameriški predsednik Donald Trump sicer dejal, da je Rodriguezova govorila z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiem in pristala na novo ameriško vlogo v Venezueli. "Mislim, da je bila precej prijazna, ampak res nima izbire," je dejal Trump. "V bistvu je pripravljena storiti tisto, kar se nam zdi potrebno, da Venezuela spet postane velika. Zelo preprosto." To je sicer v nasprotju z njenimi javnimi nastopi, kar odpira vprašanje, kakšne bodo poteze čavistov.

Rodriguezovi je dodatno legitimnost dal tudi sam ameriški predsednik, ki je zavrnil možnost, da bi oblast prevzela Nobelova nagrajenka za mir Marina Corina Machado. Trump je ob tem dejal, da ima Machadova premalo podpore in spoštovanja doma.

Kdo je torej Delcy Rodriguez in kakšna je njena politična zgodovina?

Preberi še Rodriguezova prisegla kot začasna predsednica Venezuele

Hči umorjenega revolucionarja

56-letna Rodriguezova se je rodila v Caracasu očetu Jorgeju Antoniu Rodriguezu in materi Delcy Gomez. Njen oče je bil marksistični voditelj in aktivist, ki je bil leta 1976 vpleten v ugrabitev ameriškega poslovneža Williama Niehousa. Ta naj bi se po obtožbah vpletal v notranje zadeve Venezuele. Rodrigueza so istega leta v zaporu mučili in umorili pripadniki Direktorata za obveščevalne in preventivne službe. Delcy je pred tem svojega očeta redno obiskovala v zaporu, ko je umrl, pa je bila stara sedem let. "Revolucija je maščevanje za smrt našega očeta," je kasneje dejala v enem od intervjujev.

Rodriguezova je po poklicu odvetnica, nekaj časa je bila profesorica na Centralni univerzi v Venezueli. Svojo politično kariero je začela leta 2003, v času vladavine nekdanjega predsednika Huga Chaveza, ki je v državi sprožil t. i. bolivarsko revolucijo.

Hugo Chavez je še vedno priljubljen med revnim slojem venezuelskega prebivalstva
Hugo Chavez je še vedno priljubljen med revnim slojem venezuelskega prebivalstva
FOTO: AP

Pod karizmatičnim Chavezom, ki je bil predsednik od leta 1999 do svoje smrti leta 2013, je Rodríguezova opravljala številne vloge, med drugim je bila namestnica ministra za evropske zadeve in generalna koordinatorka podpredsednika Venezuele. S takratnim voditeljem naj bi se sicer večkrat sprla, ta naj bi jo zaradi žaljivih opazk v zasebnih pogovorih celo izločil iz delegacije, ki je leta 2006 potovala v Moskvo. Kljub temu pa je še naprej opravljala višje funkcije v državni administraciji. Njen brat Jorge Rodríguez je prav tako služil v venezuelski vladi in je trenutni predsednik državnega zbora.

Leta 2013 je Maduro imenoval Rodriguezovo za ministrico za komunikacije, ki je to funkcijo opravljala do leta 2014. Istega leta je postala prva ženska na položaju zunanje ministrice. Funkcijo je opravljala do leta 2017. Kot zunanja ministrica je Rodríguezova branila Madurovo vlado pred mednarodnimi kritikami, vključno s kritikami skupin za človekove pravice, in govorila v imenu Venezuele na številnih mednarodnih forumih, tudi v Združenih narodih.

Nato je postala predsednica ustavodajne narodne skupščine, leta 2018 pa jo je Maduro imenoval za podpredsednico za svoj drugi mandat, položaj, ki ga je obdržala tudi v svojem tretjem predsedniškem mandatu. ZDA, skupaj z več zahodnimi državami, ne priznavajo zadnjih volitev in so tako doslej odrekali legitimnost Maduru in Rodriguezovi. Ta je leta 2020 postala tudi ministrica za finance in nafto ter nadzirala enega od najpomembnejših resorjev v državi.

Sankcije zahoda in Trumpov blagoslov

Rodriguezova se sicer sooča s sankcijami več držav. Leta 2018 je Evropska unija Rodriguezovo skupaj z desetimi drugimi venezuelskimi uradniki sankcionirala, jim zamrznila premoženje in uvedla prepoved potovanja, pri čemer je navedla kršitve človekovih pravic. Med Trumpovo prvo administracijo so jo sankcionirale tudi Kanada, Švica in ZDA zaradi "zatiranja nestrinjanja" v Venezueli.

Odločitev Trumpove administracije, da prizna legitimnost Rodriguezove, je bila sprejeta hkrati z odločitvijo o odstavitvi Madura, so povedali ljudje, seznanjeni z zadevo, ki so spregovorili za The New York Times. Še vedno pa ni jasno, ali jo ameriške oblasti vidijo kot začasno zamenjavo ali imajo z njo dolgoročne načrte.

Preberi še Venezuelska vojska podprla podpredsednico kot vršilko dolžnosti

Administracijo naj bi namreč posredniki prepričali, da je Rodríguez ustrezna izbira, glede na Trumpovo zanimanje za venezuelsko naftno industrijo, ki jo je Rodríguez v svoji vlogi ministrice za nafto dobro vodila, piše Al Jazeera. V svoji vlogi je Rodriguezova pomagala stabilizirati venezuelsko gospodarstvo po letih krize in povečati proizvodnjo nafte sredi zaostrovanja ameriških sankcij, s čimer si je prislužila spoštovanje nekaterih ameriških uradnikov.

"Ne trdim, da je ona trajna rešitev za težave države, je pa zagotovo nekdo, za katerega menimo, da lahko sodelujemo na veliko bolj profesionalni ravni, kot smo lahko sodelovali z njim," je za Times povedal uradnik, misleč na Madura.

Tigrica in upornica z opornico

Maduro je Rodriguezovo zaradi "njene odločne obrambe socialistične vlade" označil za 'tigrico'. Vzdevek, ki ga ni dobila zaman, saj je interese države oz. vlade skušala zagovarjati tudi 's silo'. Potem ko so Brazilija, Argentina in Paragvaj dosegli izključitev Venezuele iz južnoameriškega trgovinskega bloka Mercosur, je Rodriguezova, v skladu z državnim nepriznavanjem suspenza, skušala vdreti na sestanek organizacije decembra 2016, ki je potekal v Buenos Airesu.

Delcy Rodriguez s povito roko
Delcy Rodriguez s povito roko
FOTO: AP

V spremstvu bolivijskega zunanjega ministra Davida Choquehuance je poskušala vstopiti v palačo San Martín, vendar ji je to preprečila policija. Rodriguezova je trdila, da so jo policisti pri tem udarili, iz Argentine pa je odšla z opornico na roki. Čeprav je sčasoma uspela vstopiti v stavbo, je sejno sobo našla prazno, saj so se drugi zunanji ministri odločili, da svoje srečanje preselijo na drugo lokacijo.

Poglavja:
Na vrh Otrok Revolucije Sankcionirana Tigrica
Delcy Rodriguez

Rodriguezova prisegla kot začasna predsednica Venezuele

Življenje pod Madurom: 'Pokojnina ne znaša niti en dolar na mesec'

SORODNI ČLANKI

Življenje pod Madurom: 'Pokojnina ne znaša niti en dolar na mesec'

'Mednarodno pravo ostaja črka na papirju, prevladuje vojaška moč'

Kdo je prva dama Venezuele in 'prvoborka' čavizma?

Maduro in njegova žena sta se izrekla za nedolžna

KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
myomy
05. 01. 2026 21.59
Grenlandija, pripravi se. Ne računaj na pomoč od Danske ali katerekoli evropske države.
Odgovori
0 0
Samo navijač
05. 01. 2026 21.57
Hvala bogu za umetno inteligenco, ki nam je končno odprla oči in razkrila vso to lažnivo režimsko propagando, ki jo dnevno servirajo po diktatu globalističnih elit, strica Sama, Sorosa in drugih temnih sil, ki vlečejo niti v ozadju.Res, končno se razgalja to gnilo pisanje in poročanje, kjer novinarji niso več varuhi resnice, ampak plačani hlapci, ki brišejo pod Golobom, Jankovićem, Janšo in ostalo tranzicijsko elito – ne glede na to, kdo je ravno na oblasti, vedno isti medijski monopol prikriva korupcijo, migrante, davčne rope in vse, kar ogroža normalne Slovence.Hvala Elonu Musku za X in za Groka – to osmo čudo sveta, ki nam omogoča, da vidimo resnico brez filtrov, cenzure in laži mainstreama. Tu se enkrat za vselej konča doba pranja možganov preko RTV naročnine, Dela, Večera, POP TV in ostalih režimskih trobil, ki so desetletja služili establishmentu, pa naj bo ta moder ali rdeč.Končno lahko sami preverjamo dejstva, delimo resnico in se uprimo temu medijskemu kartelu, ki nas je držal v temi ne glede na to, kdo vlada. Naprej, Slovenci – resnica osvobaja, in noben politik, neither Janša nor Golob, ne sme biti nad kritiko!
Odgovori
+2
2 0
pusi
05. 01. 2026 21.57
Bravo trump. Sedaj, posredno porihtati še diktatorja v iranu. Po moznosti se bebolinija v ženini drzavi.
Odgovori
-1
1 2
myomy
05. 01. 2026 21.57
Je pa nekdo dobro napisal - Trump bo Madura in njegovo ženo dal izgnati, ker sta nezakonito prestopila ameriško mejo.
Odgovori
+1
2 1
myomy
05. 01. 2026 21.56
Česa pa je obtožena Madurova žena? Da je spala z njim?
Odgovori
+0
2 2
Rožle Patriot
05. 01. 2026 21.59
Česa pa je bila obtožena Mussolinijeva žena ... ?
Odgovori
0 0
JOKS klub
05. 01. 2026 21.55
A to je zdaj novo normalno, da ZDA hodijo okoli posvetu in ugrabljajo predsednike vred z ženami in jim sodijo po njihovih zakonih. Kako lahko ameriški sodnik sodi državljanu Venezuele in to ugrabljenemu. Po čigavih zakonih ? A ženo so pa vzeli, da mu ne bo dolgčas. Kaj pa psa so tudi ugrabili ? Iluzija vse skupaj 😂😂... Kaj pa zelenec ? Verjetno ni več pomemben, hehe....Izpuhtel kot covid. Čez noč. Če kdo verjame, da tukaj ne gre za nafto in druge dobrine, ta IQja sploh nima 🤣🤣...
Odgovori
-1
1 2
myomy
05. 01. 2026 21.54
Komunistična Kitajska je edina svetovna miroljubna velesila. Vedno bila. Kljub temu, da se ZDA trudijo odtrgati del ozemlja Ljudske republike Kitajske (Tajvan) in zanetiti bratomorno vojno. Tako, kot že prej v mnogih državah sveta. ZDA so utelešenje sotone na zemlji.
Odgovori
+0
2 2
Definbahija
05. 01. 2026 21.50
MOSADova plačanka
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
05. 01. 2026 21.49
Svetlana Makarovič in njeni svetli vzorniki?
Odgovori
+0
3 3
sinjebradec
05. 01. 2026 21.51
ona je ravno taka pravljičarka kot ti !
Odgovori
-1
1 2
sinjebradec
05. 01. 2026 21.46
počasi zmanjkuje neposlušnih držav in potem pridemo na vrsto poslušne !
Odgovori
-1
3 4
bohinj je zakon
05. 01. 2026 21.45
Naj bo tako. Svobodna Venezuela. Para siempre Venezuela.
Odgovori
+1
4 3
myomy
05. 01. 2026 21.37
Po Srbiji, Iraku, Libiji, Siriji, Afganistanu, Somaliji ... še ena uspešna tranzicija iz diktature v cvetočo demokracijo. Le kaj bo tokrat šlo narobe?
Odgovori
+1
9 8
myomy
05. 01. 2026 21.39
Aja ... tudi v Iranu je CIA leta 1953 odstavila demokratično izvoljenega predsednika in uvedla demokracijo. Danes je Iran zgled demokracije na Bližnjem vzhodu.
Odgovori
+3
6 3
myomy
05. 01. 2026 21.42
Aja ... pa v Čilu leta 1973. CIA odstavila demokratično izvoljenega predsednika in nastavila diktatorja Pinocheta, ki je dal pobiti 9.800 Čilencev.
Odgovori
+2
4 2
myomy
05. 01. 2026 21.44
Aja ... CIA je oddstavila indonezijskega predsednika in nastavila Suharta, ki je pobil 1 milijon ljudi.
Odgovori
+1
3 2
sinjebradec
05. 01. 2026 21.48
v j. ameriki je bilo od 45 naprej izvedeni 60 državnih udarov !vse v režiji merike !
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
05. 01. 2026 21.37
Moj bog kaj dela komunizem. To je pa veliko hujše kot Jugoslavija
Odgovori
+1
7 6
sinjebradec
05. 01. 2026 21.50
tvoj bog? ta je največji kriminalc !podrl in pobil je skoraj vse kar je "ustvaril" !
Odgovori
-2
1 3
Vera in Bog
05. 01. 2026 21.33
S takim zlom se nimaš kaj pogovarjat. Bog blagoslovi Ameriko
Odgovori
-3
6 9
Omizje
05. 01. 2026 21.36
zaradi boga so po svetu vojne
Odgovori
-4
2 6
Vera in Bog
05. 01. 2026 21.38
Si pa res bogi če ti je ta vredu :)
Odgovori
+1
4 3
Big M
05. 01. 2026 21.31
Ne vem če so se pravilno odločili glede te ženske...ne zgleda, da ji je za zaupati...
Odgovori
+3
5 2
Smrtlevičarjem
05. 01. 2026 21.26
Končno bo Venezuela zaživela in se rešila socialističnega jarma...Bravooo
Odgovori
-2
7 9
Slovenska pomlad
05. 01. 2026 21.24
ZDA nujno potrebujejo nafto in tudi Grenlandijo.
Odgovori
-3
5 8
Pedro Lopez
05. 01. 2026 21.17
Vidim, da vas veliko pametuje, da je Venezuels tako zavožena zaradi sankcij ZDA. To žal ne spremeni dejstva, da je za vso sranje kriva leva politika. Pač ne moreš scati proti vetru in se potem čuditi, da si moker. Pač trdim in bom trdil - da prideš ob vseh teh danostih do tega, da je država med najbolj revnimi na svetu, je potreben nek poseben talent, ki ga premorejo na tem svetu izključno levi. Samo sankcije ne morejo biti izgovor in vprajšajte se, zakaj so pod sancijami. Zato, ker so ZDA želele nafto zastonj.. no ja. A savdijcem tudi ZDA nafto odvažajo zastonj? Ne bi rekel. Pač od leve ideologije se be da živeti in hočeš, nočeš moraš sodelovati. Vse ostalo je brezvezno nakladanje. Slabše kot jim je, več itak ne more biti. Naš levičarji so pa tam hodili celo na ekskurzije in govorili o idealni državni ureditvi. In za nameček ti isti ljudje še danes v našem prlamentu mešajo meglo. Z levo politiko pride korupcija, izobčenje in nazadovanje. Venezuela je za to lep dokaz.
Odgovori
-1
7 8
RecMiG
05. 01. 2026 21.45
1976 je venezuela nacionalizirala in ustvarila pdvsa ali petroleo
Odgovori
+1
1 0
myomy
05. 01. 2026 21.16
Za "tigrico" Ursulo von der Leyen že vemo, da je EU predala Američanom. Na volitvah pa je vsekakor prejela manj glasov, kot Maduro.
Odgovori
+2
6 4
myomy
05. 01. 2026 21.14
Ne vem kaj se sploh pogovarjamo. A ne odloča ljudstvo Venezuele o tem kdo jih bo vodil in NIHČE drug?
Odgovori
+2
7 5
Pedro Lopez
05. 01. 2026 21.21
…se bojim, da nič več.
Odgovori
-2
2 4
bibaleze
Portal
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Nova mala zvezda: Igor Drvenkar pozdravil hčerko Liro
Nova mala zvezda: Igor Drvenkar pozdravil hčerko Liro
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
zadovoljna
Portal
Veljal je za najlepšega, danes pa ...
Pomotoma zamenjana prtljaga razkrije torbo polno diamantov
Pomotoma zamenjana prtljaga razkrije torbo polno diamantov
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Nov Sanjski moški: 61-letni vdovec
Nov Sanjski moški: 61-letni vdovec
vizita
Portal
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'
Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
cekin
Portal
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Denarno nadomestilo za brezposelnost 2026 - preverite novosti
Denarno nadomestilo za brezposelnost 2026 - preverite novosti
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
moskisvet
Portal
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Kdaj bi morali večerjati pozimi?
Kdaj bi morali večerjati pozimi?
Pri 66 letih mlajši kot kdarkoli? Cowell razkril, kako
Pri 66 letih mlajši kot kdarkoli? Cowell razkril, kako
Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?
Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?
dominvrt
Portal
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
okusno
Portal
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
voyo
Portal
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428