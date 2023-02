Dele Kalifornije zajelo sneženje, snežinke tudi v Hollywoodu

V San Franciscu so v petek zabeležili najnižjo temperaturo v zadnjih 132 letih, 4 stopinje Celzija. Meteorologi so izdali opozorilo pred snežnimi nevihtami, vetrom in poplavami.

Za Los Angeles, mesto, ki slovi po svojih palmah in s soncem obsijanih ulicah, je bilo izdano prvo opozorilo pred snežnim metežem po več kot treh desetletjih. Televizijske postaje so svoje poročevalce napotile na višje ležeče predele, od koder prihajajo poročila o številnih zagatah v prometu. Prebivalci območij, ki so se čudili neobičajnim vremenskim razmeram, pa so družbene medije preplavili s fotografijami različnih količin snega, ki je prekril njihovo okolico. Snežinke so bile vidne celo okrog slovitega napisa Hollywood v Los Angelesu.