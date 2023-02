Snežni meteži in mraz na severu, rekordno vroče na jugu ZDA

V državah na severu Združenih držav Amerike so zaradi snežnega meteža zaprli vse nenujne obrate, saj jih je zajelo obsežno zimsko neurje, na nekaterih območjih bi lahko zapadlo tudi do dva metra snega, spremljajo pa ga močni vetrovi in nevarno nizke temperature. Medtem se jug pripravlja na rekordno februarsko vročino.

Z današnjim dnem so v Dakoti, Minnesoti in Wisconsinu zaprte številne šole, trgovine z nenujnim blagom in uradi. Vodja službe za upravljanje v izrednih razmerah je opozoril, naj ljudje ne hodijo na ceste, sicer se lahko zaradi snega in močnega vetra soočijo z "belim mrakom". V krajih, kjer ne bo zapadel sneg, se lahko pojavijo nevarne količine ledu. Vremenoslovci pričakujejo do pol centimetra ledu na nekaterih območjih južnega Michigana, severnega Illinoisa in nekaterih vzhodnih držav.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Snežne padavine bi lahko bile zgodovinske celo v regiji, ki je vajena obilnega sneženja. Po podatkih nacionalne vremenske službe lahko zapade do 25 centimetrov snega, največ v vzhodni in osrednji Minnesoti ter zahodnem Wisconsinu, v Minneapolisu pa po več kot 30 letih pričakujejo več kot dva metra snega. Sunki vetra lahko dosežejo hitrost 50 km/h, v nekaterih delih Dakote in Minnesote pa se bodo temperature spustile tudi do minus 45 stopinj Celzija.

icon-expand Ponekod pričakujejo več kot dva metra snega. FOTO: AP