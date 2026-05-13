Delegacija vplivnih in bogatih: kdo se je vkrcal na let za Peking?

Donald Trump se bo s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom srečal v času naraščajočih gospodarskih in tehnoloških napetosti med državama.
Po pisanju BBC bo Trumpov obisk Kitajske prvi obisk ameriškega predsednika v skoraj desetletju, obenem pa tudi preizkus krhkega trgovinskega premirja. Trump je namreč oktobra lani začasno zamrznil visoke carine na kitajsko blago, potem ko se je srečal s Šijem v Južni Koreji.
Na tokratnem srečanju bo v osredju pogovorov tudi vojna med ZDA in Iranom. Pričakovati je, da bo Trump pritiskal na Kitajsko, da pomaga doseči sporazum o koncu vojne, piše BBC. Tudi Peking si sicer želi konca konflikta.
S Trumpom je sicer v Peking odpotovala delegacija vplivnih poslovnežev in direktorjev vodilnih ameriških podjetij.
Tiskovni predstavnik Bele hiše je včeraj potrdil, da se je Elon Musk, lastnik Tesle in najbogatejši človek na svetu, vkrcal na predsedniško letalo Air Force One. Na seznamu potnikov sta bila tudi Tim Cook, direktor Appla, in Jensen Huang, direktor Nvidie, enega največjih svetovnih dobaviteljev čipov.
Del Trumpove delegacije so še:
- Larry Fink, izvršni direktor BlackRock
- Dina Powell McCormick, predsednica in podpredsednica podjetja Meta
- Kelly Ortberg, predsednica in glavna izvršna direktorica podjetja Boeing
- Ryan McInerney, glavni izvršni direktor podjetja Visa
- Stephen Schwarzman, glavni izvršni direktor podjetja Blackstone
- Brian Sikes, glavni izvršni direktor in predsednik upravnega odbora podjetja Cargill
- Jane Fraser, glavna izvršna direktorica podjetja Citi
- Jim Anderson, glavni izvršni direktor podjetja Coherent
- Henry Lawrence Culp, glavni izvršni direktor podjetja GE Aerospace
- David Solomon, glavni izvršni direktor podjetja Goldman Sachs
- Jacob Thaysen, glavni izvršni direktor podjetja Illumina
- Michael Miebach, izvršni direktor podjetja Mastercard
Na Kitajsko je bil povabljen tudi izvršni direktor Cisca Chuck Robbins, a se potovanja ni mogel udeležiti, so pojasnili v podjetju.
Na prvotnem seznamu pa ni bilo šefa Nvidie Jensena Huanga, a se je kasneje vendarle vkrcal na Air Force One med postankom na Aljaski. "Jensen Huang se vrha udeležuje na povabilo predsednika Trumpa, da bi podprl Ameriko in cilje administracije," je za BBC povedal tiskovni predstavnik Nvidie.
BlackRock je največje podjetje za upravljanje premoženja na svetu s sedežem v New Yorku. Podjetje upravlja z ogromnimi količinami kapitala, ki vključujejo pokojninske sklade, naložbe posameznikov in institucionalnih vlagateljev. Zaradi obsega svojih naložb v številna največja svetovna podjetja ima BlackRock pomemben vpliv na globalne finančne trge in korporativno upravljanje, njihov izvršni direktor Larry Fink pa velja za enega najvplivnejših posameznikov v svetu financ.
Nvidia je vodilno tehnološko podjetje, ki je postalo ključno zaradi razvoja grafičnih procesnih enot (GPU). Medtem ko so bili ti čipi prvotno namenjeni za igranje videoiger in vizualizacijo, so se izkazali za nepogrešljive pri razvoju umetne inteligence, globokega učenja in obdelavi velikih podatkovnih baz. Danes so Nvidijini čipi osnova za večino sodobnih sistemov umetne inteligence, zaradi česar ima podjetje osrednjo vlogo v globalni tehnološki tekmi in digitalni infrastrukturi.
Blackstone je ena največjih svetovnih investicijskih družb, specializirana za alternativne naložbe, kot so zasebni kapital, nepremičnine in kreditni skladi. Podjetje se ukvarja z nakupi in prestrukturiranjem podjetij ter upravljanjem velikih nepremičninskih portfeljev. Pod vodstvom Stephena Schwarzmana je Blackstone postal ključni igralec na finančnih trgih, saj s svojimi naložbenimi strategijami pomembno vpliva na razvoj različnih gospodarskih sektorjev po vsem svetu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.