Delegacija vplivnih in bogatih: kdo se je vkrcal na let za Peking?

Donald Trump se bo s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom srečal v času naraščajočih gospodarskih in tehnoloških napetosti med državama.

Po pisanju BBC bo Trumpov obisk Kitajske prvi obisk ameriškega predsednika v skoraj desetletju, obenem pa tudi preizkus krhkega trgovinskega premirja. Trump je namreč oktobra lani začasno zamrznil visoke carine na kitajsko blago, potem ko se je srečal s Šijem v Južni Koreji.

Na tokratnem srečanju bo v osredju pogovorov tudi vojna med ZDA in Iranom. Pričakovati je, da bo Trump pritiskal na Kitajsko, da pomaga doseči sporazum o koncu vojne, piše BBC. Tudi Peking si sicer želi konca konflikta.