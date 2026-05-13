Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Delegacija vplivnih in bogatih: kdo se je vkrcal na let za Peking?

Washington / Peking, 13. 05. 2026 09.12 pred 20 minutami 2 min branja 7

Avtor:
M.S.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je odpotoval na Kitajsko, kjer se bo srečal s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom. Trumpa na visokem obisku spremlja delegacija številnih milijarderjev in vplivnih direktorjev nekaterih največjih ameriških podjetij. Na let Air Force One za Peking sta se med drugim vkrcala tudi najbogatejši Zemljan Elon Musk in direktor Nvidie Jensen Huang.

Donald Trump se bo s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom srečal v času naraščajočih gospodarskih in tehnoloških napetosti med državama.

Po pisanju BBC bo Trumpov obisk Kitajske prvi obisk ameriškega predsednika v skoraj desetletju, obenem pa tudi preizkus krhkega trgovinskega premirja. Trump je namreč oktobra lani začasno zamrznil visoke carine na kitajsko blago, potem ko se je srečal s Šijem v Južni Koreji.

Na tokratnem srečanju bo v osredju pogovorov tudi vojna med ZDA in Iranom. Pričakovati je, da bo Trump pritiskal na Kitajsko, da pomaga doseči sporazum o koncu vojne, piše BBC. Tudi Peking si sicer želi konca konflikta.

V Pekingu veljajo strogi varnostni ukrepi v času obiska ameriškega predsednika.
V Pekingu veljajo strogi varnostni ukrepi v času obiska ameriškega predsednika.
FOTO: AP

S Trumpom je sicer v Peking odpotovala delegacija vplivnih poslovnežev in direktorjev vodilnih ameriških podjetij.

Tiskovni predstavnik Bele hiše je včeraj potrdil, da se je Elon Musk, lastnik Tesle in najbogatejši človek na svetu, vkrcal na predsedniško letalo Air Force One. Na seznamu potnikov sta bila tudi Tim Cook, direktor Appla, in Jensen Huang, direktor Nvidie, enega največjih svetovnih dobaviteljev čipov.

Elon Musk
Elon Musk
FOTO: Profimedia

Del Trumpove delegacije so še:

- Larry Fink, izvršni direktor BlackRock

- Dina Powell McCormick, predsednica in podpredsednica podjetja Meta

- Kelly Ortberg, predsednica in glavna izvršna direktorica podjetja Boeing

- Ryan McInerney, glavni izvršni direktor podjetja Visa

- Stephen Schwarzman, glavni izvršni direktor podjetja Blackstone

- Brian Sikes, glavni izvršni direktor in predsednik upravnega odbora podjetja Cargill

- Jane Fraser, glavna izvršna direktorica podjetja Citi

- Jim Anderson, glavni izvršni direktor podjetja Coherent

- Henry Lawrence Culp, glavni izvršni direktor podjetja GE Aerospace

- David Solomon, glavni izvršni direktor podjetja Goldman Sachs

- Jacob Thaysen, glavni izvršni direktor podjetja Illumina

- Michael Miebach, izvršni direktor podjetja Mastercard

Na Kitajsko je bil povabljen tudi izvršni direktor Cisca Chuck Robbins, a se potovanja ni mogel udeležiti, so pojasnili v podjetju.

Na prvotnem seznamu pa ni bilo šefa Nvidie Jensena Huanga, a se je kasneje vendarle vkrcal na Air Force One med postankom na Aljaski. "Jensen Huang se vrha udeležuje na povabilo predsednika Trumpa, da bi podprl Ameriko in cilje administracije," je za BBC povedal tiskovni predstavnik Nvidie.

Razlagalnik

BlackRock je največje podjetje za upravljanje premoženja na svetu s sedežem v New Yorku. Podjetje upravlja z ogromnimi količinami kapitala, ki vključujejo pokojninske sklade, naložbe posameznikov in institucionalnih vlagateljev. Zaradi obsega svojih naložb v številna največja svetovna podjetja ima BlackRock pomemben vpliv na globalne finančne trge in korporativno upravljanje, njihov izvršni direktor Larry Fink pa velja za enega najvplivnejših posameznikov v svetu financ.

Nvidia je vodilno tehnološko podjetje, ki je postalo ključno zaradi razvoja grafičnih procesnih enot (GPU). Medtem ko so bili ti čipi prvotno namenjeni za igranje videoiger in vizualizacijo, so se izkazali za nepogrešljive pri razvoju umetne inteligence, globokega učenja in obdelavi velikih podatkovnih baz. Danes so Nvidijini čipi osnova za večino sodobnih sistemov umetne inteligence, zaradi česar ima podjetje osrednjo vlogo v globalni tehnološki tekmi in digitalni infrastrukturi.

Blackstone je ena največjih svetovnih investicijskih družb, specializirana za alternativne naložbe, kot so zasebni kapital, nepremičnine in kreditni skladi. Podjetje se ukvarja z nakupi in prestrukturiranjem podjetij ter upravljanjem velikih nepremičninskih portfeljev. Pod vodstvom Stephena Schwarzmana je Blackstone postal ključni igralec na finančnih trgih, saj s svojimi naložbenimi strategijami pomembno vpliva na razvoj različnih gospodarskih sektorjev po vsem svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
donald trump kitajska direktorji

Konja podili po prašni cesti, 'gledalci' vihteli kalašnikovke in streljali

24ur.com Elon Musk nenapovedano na Kitajskem
24ur.com Trump odhaja na azijsko turnejo, srečal se bo tudi s Šijem
24ur.com Kitajski podpredsednik obiskal ZDA
24ur.com Zakaj je prišel eden najvišjih predstavnikov kitajskega državnega vrha?
24ur.com Kitajska zaradi obiska Pelosijeve prekinja sodelovanje z ZDA na več področjih
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
13. 05. 2026 09.34
Obisk, kateri Trumpu ne bo šel kot si to on predstavlja in želi! Upam, da bodo zraven privlekel še kakšnega bogatega it+zraelskega žida, katerih Kitajska niti pod razno videti več ne more! saj se še spomnete posleddnega legendarnega obiska med kitajskim zunanjim ministrom ter Netanjahujem? še nikoli v življenju nisem videl koga, da bi na tak način kot je kitajski zunanji minister zavrnil izrelske pogoje, ter odpikal in odslovil vodstvo Izraela z Netanjahujem na čelu. Le poglejte si to zgodovinsko dejstvo.
Odgovori
0 0
sabro4
13. 05. 2026 09.31
kaj ni da one ve vse najbolje in je moralna in oh in sploh avtoriteta ter možganski fenomen, ne razume zakaj tako številčna vojska strokonjakov, on to definitivno ne potrebuje je poosebljeni genij
Odgovori
-1
0 1
heroj2000
13. 05. 2026 09.28
Kriza bi bila, če bi to letalo strmoglavilo.
Odgovori
-1
0 1
GASLIGHTING DOUBLE BIND
13. 05. 2026 09.28
tako se to dela.
Odgovori
+1
1 0
Damijanos
13. 05. 2026 09.27
In kaj če avion pade dol ?
Odgovori
+0
1 1
borjac
13. 05. 2026 09.26
Stvar je taka , ko bodo Kitajci nafutrali vse te milijarderje , bo vse v ZDA OK. , koliko med temi milijarderji je Židov ali povezano z Izraelskimi milijarderji v svetu ???
Odgovori
+2
3 1
hales
13. 05. 2026 09.22
Ko ti voda teče v grlo, greš tudi nasprotnika prosit za pomoč.
Odgovori
+4
5 1
Observatore kita
13. 05. 2026 09.26
Kermu teče voda v grlo 😂 Kitajska ekonomija je v rasulu jaz še nikoli nisem slišal da bi Smeričsni bežal iz države iskat delo po celem svetu tako kot Kitajci pičnejo
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Vsi govorijo o njeni hčerki, ko jo boste videli, boste vedeli, zakaj
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
zadovoljna
Portal
Jadranski dragulj, ki ga Američani postavljajo ob bok najlepšim mediteranskim otokom
Dnevni horoskop: Device bodo iskrene, strelci pa nemirni
Dnevni horoskop: Device bodo iskrene, strelci pa nemirni
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Ženstveno krilo, ki ga morate imeti v svoji omari
Ženstveno krilo, ki ga morate imeti v svoji omari
vizita
Portal
V možganih odkrili tumor v velikosti žogice za golf, prometna nesreča ji je rešila življenje
Bi lahko umetna inteligenca odkrila bolezen leta pred zdravniki? Presenetljiv preboj na področju zdravljenja raka
Bi lahko umetna inteligenca odkrila bolezen leta pred zdravniki? Presenetljiv preboj na področju zdravljenja raka
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Kdaj trebušna bolečina zahteva takojšnjo zdravniško pomoč
Kdaj trebušna bolečina zahteva takojšnjo zdravniško pomoč
cekin
Portal
Tujca za stanovanje ponujata do 2500 evrov na mesec, domačini jezni
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
moskisvet
Portal
Veste, kaj pomenijo tetovaže teh hrvaških deklet? Za njimi se skriva močna zgodovina
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Moja 'šibkost' so heteroseksualne ženske: Zvezdnica presenetila z izjavo
Moja 'šibkost' so heteroseksualne ženske: Zvezdnica presenetila z izjavo
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
dominvrt
Portal
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
okusno
Portal
Ta "lenobna sarma" je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
voyo
Portal
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713