Pogovori v Savdski Arabiji, Trump namignil na obnovitev deljenja podatkov

Ukrajinski predsednik je dejal, da je Ukrajina popolnoma zavezana h konstruktivnemu dialogu na pogajanjih. "Realni predlogi so na mizi. Ključno je hitro in učinkovito ukrepanje." Februarja so se ameriški uradniki sestali o vojni z ruskimi uradniki v Savdski Arabiji brez navzočnosti ukrajinskih predstavnikov. ZDA so medtem zaustavile deljenje obveščevalnih podatkov z Ukrajino ter prav tako dostavo vojaške pomoči. Vse to je sledilo prepiru v Beli hiši med Zelenskim in Donaldom Trumpom.

Volodimir Zelenski se bo sicer srečal s prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom. Savdska Arabija je v konfliktu doslej igrala vlogo mediatorja in je sodelovala pri dosegu dogovorov o izmenjavi vojnih ujetnikov ter diplomatskih srečanjih.

Ukrajinski predsednik je dejal, da si Ukrajina želi miru in da je Rusija edini razlog, da se je vojna zavlekla. "Ukrajina išče mir že od prve sekunde vojne in vedno smo govorili, da je edini razlog, da se vojna nadaljuje, Rusija," je na družbenem omrežju zapisal Zelenski.

Ameriški predsednik Donald Trump je sicer namignil, da bi ZDA lahko znova obnovile delitev obveščevalnih podatkov z ukrajinsko stranjo.

Medtem ruske sile nadaljujejo ofenzivo v zahodnoruski regiji Kursk. V zadnjih 48 urah so ponovno prevzeli nadzor nad več vasmi in se približali mestu Sudža. Po poročanju medijev naj bi ukrajinskim silam v Kursku grozila obkolitev, saj so ruske enote vdrle v njihovo zaledje v ukrajinski regiji Sumi. V 'polobroču' naj bi se nahajalo med pet in 10 tisoč ukrajinskih vojakov.