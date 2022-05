Delegaciji Finske in Švedske na pogovore v Turčijo

Pekka Haavisto in Pedro Sanchez se mudita na Svetovnem gospodarskem forumu v švicarskem Davosu, kjer je svoje stališče glede širitve Nata podal še generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg.

O švedskem in finskem obisku Ankare je pred tem poročala turška televizija NTV, ki je ob tem citirala turškega zunanjega ministra Mevluta Cavusogluja. Ta je dejal, da so na ministrstvu pripravili osnutek dogovora, ki bo osnova za nadaljnje pogovore.

Turčija želi zagotovila, ki bodo zapisana v uradnem, podpisanem dokumentu, je dodal Cavusoglu. Po navedbah turškega zunanjega ministrstva se bosta delegaciji Švedske in Finske srečali z Erdoganovim predstavnikom za odnose z javnostmi Ibrahimom Kalinom in namestnikom zunanjega ministra Sedatom Onalom.

Nordijski državi sta minuli teden skupaj vložili prošnjo za članstvo v Natu. Sodeč po odzivih turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, Ankara nasprotuje priključitvi Švedske in Finske, češ da podpirata kurdske "teroristične" organizacije. Švedska in Finska se bosta lahko formalno pridružili Natu šele, ko to odobri vseh 30 aktualnih držav članic, vključno s Turčijo.