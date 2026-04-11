Delegaciji ZDA in Irana prispeli na pogajanja v Islamabad

Iranski pogajalci, ki jih vodi predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf , v njej pa je tudi zunanji minister Abas Aragči , so v Pakistan prispeli v petek pozno zvečer.

Letalo ameriške vlade s pogajalsko ekipo, ki jo vodi ameriški podpredsednik JD Vance , je danes pristalo v Islamabadu. V pogovorih bosta po napovedih sodelovala tudi posebni odposlanec Steve Witkoff in zet ameriškega predsednika Jared Kushner .

Vance je pred odhodom na pogajanja v petek izrazil upanje na pozitiven izid, pri tem pa Iran posvaril, naj se ne "igra" z Washingtonom. "Če so se Iranci pripravljeni pogajati v dobri veri, smo jim zagotovo pripravljeni ponuditi roko," je dejal Vance in Iran posvaril pred morebitnim zavajanjem Washingtona v mirovnih pogovorih.

Galibaf pa je ob prihodu v Islamabad dejal, da ima Iran dobre namene, vendar ne zaupa ZDA. "Imamo dobre namene, vendar ne zaupamo," so njegovo izjavo ob prihodu v Islamabad objavili na iranski državni televiziji. "Naše izkušnje s pogajanji z Američani so se vedno srečale z neuspehom in prelomljenimi obljubami," je dejal.

Po navedbah pakistanskih diplomatskih virov naj bi se pogovori začeli danes popoldne po lokalnem času. Delegaciji se bosta najprej ločeno sestali s pakistanskimi posredniki, sledili naj bi neposredni pogovori, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Potek pogajanj v Islamabadu je sicer dokaj negotov. Iran jih namreč pogojuje s prekinitvijo izraelskih napadov na Libanon, za katerega trdi, da je del dogovora o prekinitvi ognja z ZDA. Izrael in ZDA medtem vztrajata, da dogovor ne vključuje Libanona.