Delegate namestili v 'motel za seks': v sobah jacuzziji, gugalnice, drogovi

Ob vrhu o biotski raznovrstnosti se je v Kolumbiji zbralo na tisoče ljudi več, kot so pričakovali. Prenapolnjene so ulice, prenapolnjene so restavracije ... prav tako pa seveda tudi hoteli. Organizatorji Cop16 v Caliju so se tako znašli v zagati. Kam ob poplavi znanstvenikov, državnih voditeljev, ministrov, pogajalcev Združenih narodov in drugih gostov namestiti delegate? Na pomoč jim je priskočil motel Deseos, obiskovalce pa so tako ob prihodu presenetile prav posebne sobe z okroglimi posteljami, ogledali in plesnim drogom.

Po besedah župana mesta Cali Alejandra Ederja so bili mestni hoteli 100-odstotno zasedeni. Prvotno so sicer pričakovali, da se bo dogodka Cop16 udeležilo le med 12.000 in 15.000 ljudi, a naposled je bilo registriranih kar 23.000 delegatov. Ugandski delegat na vrhu Združenih narodov o biotski raznovrstnosti v Kolumbiji Robert Baluku je eden tistih, ki se je po tem, ko so njegovi ekipi v Caliju nenadoma odpovedali namestitev, znašel v zagati. Hotele v mestu bili so takrat že nabito polni z voditelji držav, znanstveniki, ministri, pogajalci Združenih narodov. Iskanje namestitve se je tako skoraj izkazalo za Sizifovo delo. A kot poroča Guardian, je na pomoč naposled priskočil motel Deseos (op. p. Želje). Vodja motela Diana Echeverry je povedala, da jo je teden pred začetkom konference poklicala lokalna vlada in vprašala, ali imajo prostor za delegate. Po pogovoru je iz sob odstranila gugalnice ter dodala odeje in obešalnike. "Ko so si ogledali sobe, so jim bile tako všeč, da so prijateljem dejali, naj ostanejo pri nas," je dejala.

V motelu je bilo tako nastanjenih 12 delegatov iz Ugande, Nepala, Brazilije in Ekvadorja. V najbolj ekstravagantnih sobah se najdejo tudi jacuzziji, ležalniki "kama sutra" in posebne plesne drogove. Štiriurni najem takšne sobe stane okoli 23 dolarjev (dobrih 21 evrov), a po besedah Echeverryjeve so za namen Cop16 ceno prilagodili na 35 dolarjev (dobrih 32 evrov) na noč. Prilagoditi so se morali tako delavci v hotelu kot tudi gostje. Kot je povedala vodja, se namreč sama običajno ne srečuje s svojimi gosti, prav tako jim ne ponujajo hrane, pijače ali menjave denarja. A za čas bivanja delegatov so v motelu uvedli tudi zajtrk: pomarančni sok, kava, sadje, jajca in kolumbijski kruh. "Vsako jutro nam vsak od njih pove, kako želi svoja jajca," je dejala Echeverryjeva, ki pravi, da uživa v spoznavanju ljudi iz drugih držav. Dodala je tudi, da to zagotovo ni zadnjič, da si je motel nadel takšno podobo. A vse vendarle ni tako idealno. Kot je poudaril Baluku, nekateri aspekti sobe vendarle niso najbolj idealni za vladne pogajalce. V njih namreč ni garderobne omare, zaradi česar oblačila ležijo na posteljah ali s kabine za tuš. Njegova soba sicer ni imela plesnega droga, so pa ti bili v nekaterih sobah njegovih kolegov.

Ugandski delegat Aggrey Rwetsiba na Cop16 FOTO: Profimedia icon-expand