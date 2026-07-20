Delfin Oliver navdušuje kopalce, a lahko se konča tragično

Nesporna zvezda poletja v Dalmaciji je zadnje dni delfin Oliver, ki se redno pojavlja ob obali, tudi na plažah, kjer je veliko kopalcev, prisotnost ljudi pa ga, kot kaže, ne moti. Še več, pusti se božati, igra se s plažnimi rekviziti. A takšno obnašanje za delfina ni normalno, opozarjajo v društvu Morigenos, predvsem pa je za ljudi lahko zelo nevarno. Lahko se konča tudi tragično.