Delfin Oliver skušal potopiti plavalca in nanj večkrat skočil

"Ko se pojavi in približa ljudem, se jim začne zapletati med noge in se potiska proti skupini, dobesedno se crklja kot pes. Ljudje vidijo obliko njegovih ust in mislijo, da se smeji, ampak to je divja žival. Od nje bi lahko pričakovali karkoli, še posebej v obdobju njegovih osmih let in od zdaj naprej," opozarja podvodni snemalec Igor Goić.
"Vsi so veseli, da ga vidijo, a kljub vsemu našemu veselju si moramo prizadevati, da ga zavarujemo," pravi ribič Petar Bašić.
Opozorila strokovnjakov
Zaradi svojih rednih obiskov med kopalci in ribiči je Oliver postal prava lokalna maskota ter eden najbolj prepoznavnih prebivalcev tega morskega območja. Vendar pa se je, kot se pogosto zgodi pri divjih živalih, ki pokažejo zaupanje do ljudi, meja med sprejemljivim in nevarnim hitro zabrisala.
Delfinom se ne približujte preveč, ne poskušajte plavati z njimi, jih zasledovati ali hraniti. To so osnovna pravila spoštljivega odnosa do divjih živali. Kar ne bi počeli z drugimi divjimi živalmi, ne bi smeli početi niti z delfini, opozarjajo strokovnjaki.
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