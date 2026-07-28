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Delfin Oliver skušal potopiti plavalca in nanj večkrat skočil

Split, 28. 07. 2026 19.50 pred 23 minutami 1 min branja 7

Avtor:
Melita Stolnik N.L.
Delfin Oliver

Delfin Oliver s svojimi vragolijami in igrivostjo še kar navdušuje kopalce na plažah južne Dalmacije na Hrvaškem. A kar je za delfina običajna igra, je lahko za človeka smrtno nevarno. To dokazuje tudi zadnji videoposnetek, ki prikazuje Oliverja, kako skuša potopiti plavalca, nanj tudi večkrat skoči. K sreči se je vse dobro končalo. Strokovnjaki in domačini pa turiste znova opozarjajo, da je Oliver divja žival, ki jo je bolje občudovati z varne razdalje.

"Ko se pojavi in približa ljudem, se jim začne zapletati med noge in se potiska proti skupini, dobesedno se crklja kot pes. Ljudje vidijo obliko njegovih ust in mislijo, da se smeji, ampak to je divja žival. Od nje bi lahko pričakovali karkoli, še posebej v obdobju njegovih osmih let in od zdaj naprej," opozarja podvodni snemalec Igor Goić.

"Vsi so veseli, da ga vidijo, a kljub vsemu našemu veselju si moramo prizadevati, da ga zavarujemo," pravi ribič Petar Bašić.

Opozorila strokovnjakov

Zaradi svojih rednih obiskov med kopalci in ribiči je Oliver postal prava lokalna maskota ter eden najbolj prepoznavnih prebivalcev tega morskega območja. Vendar pa se je, kot se pogosto zgodi pri divjih živalih, ki pokažejo zaupanje do ljudi, meja med sprejemljivim in nevarnim hitro zabrisala.

Delfinom se ne približujte preveč, ne poskušajte plavati z njimi, jih zasledovati ali hraniti. To so osnovna pravila spoštljivega odnosa do divjih živali. Kar ne bi počeli z drugimi divjimi živalmi, ne bi smeli početi niti z delfini, opozarjajo strokovnjaki.

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KOMENTARJI7

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August Landmesser
28. 07. 2026 20.13
nekega dne bo Oliver vzel kopalca s seboj pod vodo...da se bosta igrala...
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0 0
patogen
28. 07. 2026 20.12
Tako kot pes, tudi delfin začuti, kdo je dober in kdo ni. K nekomu pes pride brez problemov, na drugega pa renči in je agresiven. 6 čut. Tega kopalca bi morali preučiti.
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+1
1 0
Sventevith
28. 07. 2026 20.09
Še sreča, da ga delfin ni hotel potopiti :))))))
Odgovori
+0
1 1
theZ
28. 07. 2026 20.08
Navijam za Oliverja!
Odgovori
+1
1 0
kick.your-ass
28. 07. 2026 20.06
Skuša potopiti?
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-1
1 2
JAZsemTI
28. 07. 2026 19.59
Sigurno se bo navkljub vsem opozorilom našel ambiciozni instagramer, ki bo končal tragično🤔
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+8
8 0
abc123def456
28. 07. 2026 20.14
in potem bodo se delfina pospravili...
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0 0
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