Delfin Oliver skušal potopiti plavalca in nanj večkrat skočil

"Ko se pojavi in približa ljudem, se jim začne zapletati med noge in se potiska proti skupini, dobesedno se crklja kot pes. Ljudje vidijo obliko njegovih ust in mislijo, da se smeji, ampak to je divja žival. Od nje bi lahko pričakovali karkoli, še posebej v obdobju njegovih osmih let in od zdaj naprej," opozarja podvodni snemalec Igor Goić.

"Vsi so veseli, da ga vidijo, a kljub vsemu našemu veselju si moramo prizadevati, da ga zavarujemo," pravi ribič Petar Bašić.