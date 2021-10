Srce parajoči posnetki: Mama poginulega delfina več ur s kljunom držala na površini

Iz Hrvaške prihaja ganljiva zgodba o mami delfina, ki se ni mogla sprijazniti s tem, da je njen mladič poginil. Več ur ga je s kljunom poskušala obdržati na površini morja. Pri tem je bila neomajna in ga niti za trenutek ni izpustila, pripovedujejo hrvaški raziskovalci iz Instituta Plavi svijet.

Znanstveniki iz hrvaškega Instituta Plavi svijet so pri Lošinju v objektiv ujeli pretresljiv prizor. Srce parajoč posnetek kaže mamo delfina, ki se ne more sprijazniti s tem, da je njen mladič poginil. Več ur je zato užaloščena poskušala nad gladino držati svojega poginulega mladiča, plavati z njim, ga na vsak način zbuditi. Znanstveniki so dejali, da je ta posnetek dober pokazatelj, kako močno te živali čutijo in doživljajo.

Kot poroča HRT, so to prvi takšni posnetki v Jadranu, ki kažejo na takšno vedenje tovrstnih morskih bitij, čeprav raziskovalci vedenje delfinov tam preučujejo že več kot 35 let. Kot je za ta medij povedala Marinela Cukrov iz Instituta Plavi Svijet, so pri delfinih znanstveniki doslej ugotovili, da te živali premorejo veliko sočutja, živali namreč skupaj skačejo, pa tudi jočejo. In tudi v tem primeru je bilo tako: "Okoli mame delfinke so namreč plavali ostali delfini, za katere se je zdelo, da jo objemajo in želijo potolažiti, biti njena opora v tem žalostnem trenutku. Mama pa ne glede na to, koliko so se ji približali, ni niti za trenutek izpustila delfina." Kot je povedala Cuktova, so podobno vedenje opazili tudi pri kitih.

Mladiči delfinov so vsaj tri leta odvisni od mame Kot smo poročali, so julija v slovenskem društvu Morigenos opazili prvega novorojenega delfina pri nas v tem letu.