Protesti na Filipinih: 'Delfine se kar lovi in ubija'

S septembrom se je v nekaterih delih sveta začelo polletno obdobje lova na delfine. Čeprav je lov v skladu z zakonom, pa je vse manj popularen. Lovljenje teh morskih živali se odvija tudi v japonskem mestu Taiji, kjer vsako leto ujamejo več sto delfinov. Na Filipinih so se zato zagovorniki divjih morskih živali odločili protestirati.

Več kot ducat filipinskih aktivistov in zagovornikov divjih morskih živali je ta teden zakorakalo pred japonsko ambasado v Manili, kjer so s transparenti in naglavnimi 'delfinčki' opozarjali na nestrinjanje z vsakoletnim lovom na delfine, ki traja od 1. septembra do 1. marca. Ribiči na Japonskem vsako leto ujamejo več sto delfinov, poroča Euronews.

Lansko leto je vlada združenju Isana, ki aktivnost organizira, dovolila uboj 1849 delfinov. Lovijo lahko več vrst: velike pliskavke, tihomorske pisane delfine in Rissove delfine, pa tudi kite. Po ulovu jih prodajo v morske parke na Japonskem in Kitajskem, več sto jih porabijo za hrano, poroča Dolphin project. "Delfini in kiti niso ničesar krivi, pa se jih kar lovi in ubija in razdira družine. Tudi ubija se jih pred njihovimi družinskimi člani," je povedal aktivist Ren Yabuki. Protestniki od japonske vlade zahtevajo, da "takoj prenehajo z ubojem delfinov in končajo vsakoletno prakso polletnega uboja teh morskih sesalcev." Japonska vlada pa svoje početje zagovarja s tem, da gre za več kot 400-letno tradicijo.

icon-expand Velika pliskavka FOTO: Shutterstock