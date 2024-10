Deli Francije in Italije pod vodo: zaradi plazu iztiril vlak, iščejo dve osebi

Jug Francije in sever Italije je v soboto zajelo obilno deževje, ki je povzročilo poplave ter ponekod ohromilo cestni in železniški promet. V obeh državah so večkrat posredovali gasilci in reševalci, ki so pomagali predvsem ljudem, ujetim v svojih domovih in avtomobilih. V Italiji pogrešajo dve osebi, eno od njih bi lahko odnesel zemeljski plaz.

Poplave so najbolj prizadele departma Var na skrajnem jugovzhodu Francije. V tamkajšnjem znamenitem letovišču Saint-Tropez je voda zalila številne trgovine in restavracije. Drugod v departmaju so reševalne akcije potekale tudi s pomočjo helikopterjev.

Zaradi vremenskih razmer nekatere ceste na jugu države ostajajo zaprte, prekinjen pa je tudi železniški promet na eni izmed regionalnih prog, kjer se je v petek zvečer zaradi zemeljskega plazu iztiril vlak. V Italiji pogrešajo dve osebi, 62-letnika bi lahko odnesel zemeljski plaz Poplave so medtem prizadele tudi sever Italije, zlasti deželo Toskano. Po večdnevnih nalivih so številne ceste in hiše pod vodo, reke pa so prestopile bregove. Kot poroča Rai News, pogrešajo dve osebi.

62-letnik je v soboto popoldan izginil na vzpetini Arenzano v provinci Genova. Pri iskanju sodelujejo gasilci, civilna zaščita, karabinjerji, državna policija, lokalna policija in pristaniške oblasti. Po besedah njegove žene bi lahko poškega odnesel zemeljski plaz, ki se je sprožil na pobočju.

Še eno osebo ob tem pogrešajo na podeželju Nuxisa v Sulcisu, osem dečkov, ki jih je slabo vreme presenetilo na območju Monte Arcosa, pa je rešila ekipa gasilcev, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Reševalci so ponoči v bližini Pise priskočili na pomoč več kot desetim voznikom, ki so obtičali na strehah vozil. Oblasti v Piemontu, Liguriji in Emiliji-Romanji so prebivalce opozorile, naj bodo zaradi vremenskih razmer previdni do konca tedna. V Torinu pa oblasti prebivalcem svetujejo, naj ostanejo doma ter se izogibajo vožnji z avtomobilom in pohodništvu.

