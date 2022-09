Deli Portorika in Dominikanske republike brez elektrike in pitne vode

Fiona je prvi orkan po letu 2004, ki je neposredno prizadel Dominikansko republiko. Povzročil je hude poplave in prisilil 12.500 ljudi, da so zapustili svoje domove. Več kot 700.000 prebivalcev je ostalo brez elektrike, okoli milijon jih nima dostopa do pitne vode, poroča lokalni časnik Diario libre .

Padavine na otoku Portoriko medtem še niso ponehale, prav tako državo pesti močan veter. Na nekaterih območjih je padlo do 76 centimetrov dežja. Nevihta je otok prizadela pet let po uničujočem orkanu Maria, ki je povzročil najhujši izpad elektrike v zgodovini.

Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek govoril z guvernerjem Portorika Pedrom Pierluisijem in obljubil, da bo v naslednjih dneh na otok poslal več podpornega osebja.

Po podatkih Poweroutage.us je bilo včeraj skoraj 90 odstotkov otoka brez elektrike. Po ocenah oblasti bo potrebnih več dni, da bo električna energija znova dostopna za vseh 3,3 milijona prebivalcev, poroča Reuters.

Orkan je za seboj pustil podrta drevesa in sprožil številne zemeljske plazove. Na fotografijah, ki so zaokrožile na družbenih omrežjih, so vidni potopljeni avtomobili in ulice. Le 30 odstotkov prebivalcev ima trenutno dostop do pitne vode. Poplave so najbolj prizadele predvsem južne in jugovzhodne regije.