Deli Španije in Portugalske se soočajo z najhujšo sušo v tisoč letih

Študija je na podlagi simulacij podnebnih modelov za zadnjih 1200 let pokazala, da se je sistem visokega zračnega pritiska začel širiti in pokrivati večje območje pred približno 200 leti, ravno ko je začelo naraščati tudi onesnaževanje s toplogrednimi plini, ki ga povzroča človek.

To je potrdila študija, objavljena v reviji Nature Geoscience , v kateri so raziskovalci iz ZDA ugotovili, da se je ta sistem visokega zračnega pritiska v zadnjem tisočletju drastično spremenil.

Azorski anticiklon, območje visokega zračnega pritiska, ki se vrti v smeri urinega kazalca nad deli severnega Atlantika, ima velik vpliv na vreme in dolgoročne podnebne trende v zahodni Evropi.

Avtorji študije so nato pregledali dokaze o količini padavin, ki so se skozi stoletja ohranili v portugalskih stalagmitih, in ugotovili, da so s širitvijo azorskega anticiklona zime v zahodnem Sredozemlju postale bolj suhe.

Širitev območja visokega zračnega pritiska so v 20. stoletju dodatno povečale tudi podnebne spremembe in z njimi povezano globalno segrevanje.

Opozarjajo, da se bo anticiklon v 21. stoletju še naprej širil zaradi naraščajoče ravni toplogrednih plinov, kar pomeni, da bi se lahko količina padavin do konca tega stoletja zmanjšala še za 10 do 20 odstotkov. To pa bi povzročilo, da bi ibersko kmetijstvo postalo eno najbolj ranljivih v Evropi.

Študija ocenjuje, da bi se območje, primerno za gojenje grozdja na Iberskem polotoku, zaradi hudega pomanjkanja vode do leta 2050 lahko zmanjšalo za vsaj četrtino. Raziskovalci so napovedali tudi 30-odstotno zmanjšanje proizvodnje oljk v južni Španiji do leta 2100.