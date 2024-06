Deli Švice na udaru poplav, Gardsko jezero močno naraslo

Pristojni organi na širšem območju Basla so v torek zvečer prejeli več sto prijav o poplavljenih kleteh, izpadih elektrike in drugi škodi. Do danes so se razmere nekoliko umirile.

V kantonu Vaud na zahodu države so morali gasilci posredovati več kot 200-krat. Na ženevskem letališču je bil zaradi neviht zračni promet za približno dve uri prekinjen. Približno sto potnikom so zagotovili hrano in prenočišče.

Minuli teden so poplave prizadele jugovzhodni kanton Graubünden, kjer je zemeljski plaz odnesel tri hiše in uničil del avtoceste A13 skozi Alpe. Od sprva štirih pogrešanih so eno žensko rešili v soboto izpod kupa skal, enega moškega pa so v nedeljo našli mrtvega. Ostali dve osebi ostajata pogrešani, vendar je možnosti, da bi ju našli živi, bolj malo.