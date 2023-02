Deli trupla, ki so jih našli v pariškem parku, pripadali 46-letni ženski

Po tem, ko so v ponedeljek in torek v pariškem parku Buttes-Chaumont v plastičnih vrečkah našli dele trupla ženske, so opravili tudi obdukcijo, da bi ugotovili identiteto ženske. To so lahko potrdili šele z analizo njenih prstnih odtisov. Francoska televizija BFMTV tako poroča, da je žrtev 46-letna ženska alžirskega porekla, ki je živela v Montreuilu, predmestju Pariza. Je mati treh otrok, starih osem, 14 in 17 let.

Od doma naj bi odšla 31. januarja, nato pa se ni več vrnila, njen telefon pa je vse od takrat izklopljen. Njeni sorodniki so novinarjem zaupali, da je s seboj imela le osebno izkaznico, vozovnico za javni promet, bančno kartico in potni list pa je pustila doma. Svojci so pomislili, da je morda doživela kakšno nesrečo, zato so klicali in preverjali, če so jo morda sprejeli v kakšno bolnišnico.