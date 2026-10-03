Delili kratke hlače, a na spletu končalo 32.000 voajerskih posnetkov žensk

Upravitelj ene najstarejših atrakcij na münchenskem Oktoberfestu Hudičevega kolesa je po številnih kritikah ženskam začel deliti brezplačne kolesarske kratke hlače. Za BBC so sicer povedali, da slednje počnejo že tri leta, da bi ženske zaščitili pred ljudmi v množici, ki jih snemajo. Letos naj bi brezplačno razdelili več kot 100 parov hlač.

Upravitelj kolesa delil kratke hlače FOTO: AP

Med silovitim vrtenjem ploščadi, ki postaja vse hitrejše, dokler udeleženci ne padejo z nje, se zaradi gibanja in hitrosti krila deklet pogosto dvignejo. Marsikateri opit posameznik je slednje izkoristil, iz žepa potegnil telefon in posnel pod krili deklet, ki so se zabavale na priljubljeni atrakciji. Kljub trditvam, da so ženskam razdeljevali hlače že pred tem, pa ostaja dejstvo, da je na Oktoberfestu nastalo na tisoče tovrstnih posnetkov. Ti so hitro zakrožili po družbenih omrežjih, nekateri med njimi so zabeležili celo več milijonov ogledov.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Hudičevo kolo na Oktoberfestu AP

Hudičevo kolo na Oktoberfestu AP

Hudičevo kolo na Oktoberfestu AP





Po pisanju časopisa Süddeutsche Zeitung se je na spletu pojavilo najmanj 32.000 tovrstnih videoposnetkov. Lokalna medijska hiša BR pa poroča, da so bili nekateri posnetki digitalno predelani tako, da so ženske na njih prikazane gole. Njihova preiskava je razkrila, da za videoposnetki stoji skupina poklicnih ustvarjalcev vsebin na YouTubu iz Ukrajine in več posameznikov z Bavarske. Eden od posnetkov naj bi medtem izkoriščevalcu prinesel kar 9000 evrov.

Zagrožena zaporna kazen, ki pa 'bi morala biti strožja'

Snemanje pod krilom je sicer v Nemčiji nezakonito, za kaznivo dejanje pa je predvidena zaporna kazen do dveh let. A številni kritiki menijo, da trenutna zakonodaja ni dovolj stroga. Vodja nemške neprofitne organizacije Hate Aid Josephine Ballon je prepričana, da trenutna zakonodaja glede tovrstnega snemanja ne zagotavlja zadostne zaščite. "Zakonodaja velja le, ko nekdo snema pod krilom, ne pa tudi takrat, ko se krilo dvigne, žensko pa takrat nekdo posname," je dejala. Opozorila je tudi na nevarnost očal z vgrajeno kamero.