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Delili kratke hlače, a na spletu končalo 32.000 voajerskih posnetkov žensk

München, 03. 10. 2026 13.53 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.P.
Hudičevo kolo na Oktoberfestu

Po aferi na Oktoberfestu, ko je bilo zaradi ene od priljubljenih atrakcij na spletu objavljenih več tisoč posnetkov žensk, so upravitelji Hudičevega kolesa začeli ženskam deliti kolesarske kratke hlače. Med vrtenjem so se namreč krila žensk dvignila, posnetki izpod kril pa so hitro zakrožili po medmrežju. Tovrstno snemanje je sicer v Nemčiji kaznivo dejanje, zagroženo z zaporno kaznijo do dveh let, a marsikdo meni, da obstoječa zakonodaja ni dovolj stroga.

Upravitelj ene najstarejših atrakcij na münchenskem Oktoberfestu Hudičevega kolesa je po številnih kritikah ženskam začel deliti brezplačne kolesarske kratke hlače. Za BBC so sicer povedali, da slednje počnejo že tri leta, da bi ženske zaščitili pred ljudmi v množici, ki jih snemajo. Letos naj bi brezplačno razdelili več kot 100 parov hlač.

Upravitelj kolesa delil kratke hlače
Upravitelj kolesa delil kratke hlače
FOTO: AP

Med silovitim vrtenjem ploščadi, ki postaja vse hitrejše, dokler udeleženci ne padejo z nje, se zaradi gibanja in hitrosti krila deklet pogosto dvignejo. Marsikateri opit posameznik je slednje izkoristil, iz žepa potegnil telefon in posnel pod krili deklet, ki so se zabavale na priljubljeni atrakciji.

Kljub trditvam, da so ženskam razdeljevali hlače že pred tem, pa ostaja dejstvo, da je na Oktoberfestu nastalo na tisoče tovrstnih posnetkov. Ti so hitro zakrožili po družbenih omrežjih, nekateri med njimi so zabeležili celo več milijonov ogledov.

Po pisanju časopisa Süddeutsche Zeitung se je na spletu pojavilo najmanj 32.000 tovrstnih videoposnetkov. Lokalna medijska hiša BR pa poroča, da so bili nekateri posnetki digitalno predelani tako, da so ženske na njih prikazane gole.

Njihova preiskava je razkrila, da za videoposnetki stoji skupina poklicnih ustvarjalcev vsebin na YouTubu iz Ukrajine in več posameznikov z Bavarske. Eden od posnetkov naj bi medtem izkoriščevalcu prinesel kar 9000 evrov.

Zagrožena zaporna kazen, ki pa 'bi morala biti strožja'

Snemanje pod krilom je sicer v Nemčiji nezakonito, za kaznivo dejanje pa je predvidena zaporna kazen do dveh let. A številni kritiki menijo, da trenutna zakonodaja ni dovolj stroga.

Vodja nemške neprofitne organizacije Hate Aid Josephine Ballon je prepričana, da trenutna zakonodaja glede tovrstnega snemanja ne zagotavlja zadostne zaščite. "Zakonodaja velja le, ko nekdo snema pod krilom, ne pa tudi takrat, ko se krilo dvigne, žensko pa takrat nekdo posname," je dejala. Opozorila je tudi na nevarnost očal z vgrajeno kamero.

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80-letna upraviteljica kolesa Elisabeth Polaczy je sicer opozorila, da tovrstno razdeljevanje hlač ni poceni ter da so v njihovem šotoru izobešeni napisi in policijski plakati v nemščini in angleščini, ki opozarjajo na nevarnost snemanja pod ženskimi krili.

Tudi tiskovni predstavnik bavarske policije je za BBC povedal, da na Oktoberfestu že od leta 2015 izvajajo kampanjo s plakati, ki opozarjajo na tovrstno nedovoljeno snemanje.

Letos je policija aretirala 45-letnega Švicarja, ker je s telefonom snemal pod obleko Nemke. Lani je bilo zaradi takšnega snemanja aretiranih deset ljudi, leta 2024 pa sedem.

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KOMENTARJI1

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dobrabejba35
03. 10. 2026 15.06
Samo če jaz nimam nič pod krilom in grem prostovoljno na to kolo, kjer je očitno, da se pogosto vidi pod krilo....ne vem no, je to res kaznivo dejanje? Če imam pod krilom spodnje perilo se pa itak vidi isto kot na plaži?
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