Podjetje, ki razvija klepetalnega robota Claude, je z rekordno javno ponudbo delnic zbralo 81,3 milijarde dolarjev kapitala, je poročala televizija CNBC.
Delnice so začele trgovanje ob 11.48 po krajevnem času po ceni 111,50 dolarja, kar je bilo približno 34 odstotkov nad ponudbeno ceno. Med trgovanjem so se povzpele do 115,10 dolarja, nato pa so postopoma izgubljale na vrednosti.
Anthropic je z zbranimi 81,3 milijarde dolarjev presegel dosedanji rekord uvodnih javnih ponudb delnic in tudi na podlagi ponudbene cene delnic ocenjeno tržno vrednost podjetja 1500 milijard dolarjev. Čez dan je vrednost za nekaj časa presegla 2000 milijard dolarjev, na koncu dneva pa se je gibala med 1760 do 1800 milijardami dolarjev.
Soustanovitelj in izvršni direktor Anthropica Dario Amodei je skupaj s predsednico podjetja in soustanoviteljico ter sestro Danielo Amodei v četrtek odprl trgovanje na borzi Nasdaq in med drugim poudaril pomen varnosti pri razvoju in uporabi umetne inteligence. Njegova sestra pa je poudarila, da mora imeti javnost besedo pri oblikovanju prihodnosti te tehnologije.
Rekordna uvodna javna ponudba prihaja v času velikih vlaganj v infrastrukturo za umetno inteligenco in vse večjih vprašanj o dolgoročni donosnosti tega sektorja. Anthropic je po podatkih iz prospekta za tretje četrtletje izkazal 567 milijonov dolarjev poslovne izgube, hkrati pa načrtuje obsežne naložbe v računalniško infrastrukturo.
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