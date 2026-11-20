Podjetje, ki razvija klepetalnega robota Claude, je z rekordno javno ponudbo delnic zbralo 81,3 milijarde dolarjev kapitala, je poročala televizija CNBC.

Delnice so začele trgovanje ob 11.48 po krajevnem času po ceni 111,50 dolarja, kar je bilo približno 34 odstotkov nad ponudbeno ceno. Med trgovanjem so se povzpele do 115,10 dolarja, nato pa so postopoma izgubljale na vrednosti.

Anthropic je z zbranimi 81,3 milijarde dolarjev presegel dosedanji rekord uvodnih javnih ponudb delnic in tudi na podlagi ponudbene cene delnic ocenjeno tržno vrednost podjetja 1500 milijard dolarjev. Čez dan je vrednost za nekaj časa presegla 2000 milijard dolarjev, na koncu dneva pa se je gibala med 1760 do 1800 milijardami dolarjev.