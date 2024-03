Delo na ledenem jugu planeta: iščejo vodjo trgovine in poštnega upravitelja

Britanska dobrodelna ustanova UK Antarctic Heritage Trust bo na otoku Goudier, ki je velik približno kot nogometno igrišče in je dom kolonije gentoo pingvinov – letno ga obišče okoli 16.000 obiskovalcev – za obdobje od novembra 2024 do marca 2025 zaposlila nove sodelavce. Iščejo vodjo baze, vodjo trgovine, nadzornika divjih živali ter poštnega upravitelja.

Dom raziskovalcev in znanstvenikov Port Lockroy na naši najjužnejši celini je prejšnji mesec praznoval svojo 80. obletnico. To najstarejšo stalno britansko bazo so sicer prvotno ustanovili kot tajno misijo. Prav tam so zdaj izdali zaposlitvene oglase za novo sezono, a žal so prijave odprte le za prebivalce Združenega kraljestva.

"Iščemo navdihujočega, sposobnega in predanega vodjo ekipe, ki bo do pet mesecev vodil skupino štirih do petih ljudi, ki bodo živeli in delali v Port Lockroyu na Antarktiki," so zapisali na spletni strani. Njegovo delo bi vključevalo sprejem do 18.000 obiskovalcev s križark na otoku, vodenje dobrodelne trgovine z darili, zbiranje sredstev, poštni urad Britanskega antarktičnega ozemlja, letno vzdrževanje in vzdrževanje zgodovinskih stavb ter drugih artefaktov, opazovanje divjih živali in številne druge raznolike in zahtevne naloge.

Ob tem iščejo tudi posameznike, ki bodo sestavljali ekipo, ki bo do pet mesecev v Port Lockroyu na Antarktiki sodelovala z vodjo pri sprejemu do 18.000 obiskovalcev s križark na otoku ter vseh ostalih opravilih. Dodatno pa zaposlijo še "izkušenega maloprodajnega specialista s strastjo do dejavnosti na prostem".

Organizacija sicer od prijaviteljev pričakuje tudi vzdržljivost, fizično sposobnost in upoštevanje strogih protokolov. Tisti, ki bodo dobili službo, bodo morali namreč na otoku bivati v času, ko sonce nikoli ne zaide za horizontom, prav tako pa bodo morali preživeti tudi brez tekoče vode, kar pomeni, da ne bodo imeli niti stranišča na splakovanje.

"To je edinstvena priložnost za življenje v pokrajini, ki bo v vas vzbudila občutek strahospoštovanja in čudenja, v pokrajini, kjer so skupine pred nami izvedle prelomna odkritja o našem planetu," je dejala izvršna direktorica UK Antarctic Heritage Trust Camilla Nichol.