Gospodarstvo

Delodajalci po Golobovi napovedi mirnejši, zdaj ogorčeni sindikati

Ljubljana, 01. 10. 2025 20.17 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Marko Gregorc
Komentarji
69

Bo božičnica res obvezna za vse? Predsednik vlade Robert Golob je postregel z novo v vrsti idej, po kateri bi se zaposleni, če njihovo podjetje ni v najboljši kondiciji, božičnici lahko odpovedali. Zato tudi preobrat v odzivih socialnih partnerjev. Napoved pomirja delodajalce, ki Golobov odmik od obveznega nagrajevanja vidijo kot širjenje maneverskega prostora za prihajajoča pogajanja. Ogorčeni pa so zdaj sindikati, ki pravijo, da mora biti božičnica pravica, ki se ji kot plači ali regresu ne da odpovedati.

Po zadnji raziskavi Mediane je več kot tri četrtine vprašanih uvajanje božičnice označilo za predvolilno potezo vlade. A premier Robert Golob zdaj pravi, da bi se lahko delavci božičnici odpovedali. Kako to komentirajo sindikati? "Ne vidim razloga, zakaj bi se odpovedali. Ravno obratno - mislim, da bi morala božičnica postati pravica, ki se ji ni moč odpovedati," odgovarja predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko.

Kakšna bosta način in višina božičnice, se lahko pogovarjamo, o njeni obveznosti pa nikakor ne, se na premierjevo izjavo odzivajo sindikalisti. "Pritiski, ki bi jih bili delavci deležni, bi bili enormni. Lahko si predstavljamo, da bi se bili premnogi pripravljeni odpovedati temu prejemku," pa ocenjuje David Švarc iz Sindikata poklicnega gasilstva.

Kdaj pa je torej podjetje pred propadom? Sindikati opozarjajo na pasti kreativnega računovodstva. Dobičkov ni težko skriti, pravijo. "Ne smemo priti v situacijo, kjer bi delodajalec - zlasti pri petih, 10, 20, 50 zaposlenih - vršil pritisk na zaposlene z grožnjami, kaj vse se jim bo zgodilo, če se ne bodo odpovedali," poudarja Zorko.

Božičnica
Božičnica FOTO: Shutterstock

So pa jasne bilance države - ta je letos ustvarila že več kot milijardo minusa. Bi torej o solidarni odpovedi božičnice moral razmišljati tudi predsednik vlade? "To je dobro vprašanje zanj. Moramo vedeti, da se predsednik vlade ali vseh tistih 15 ministrov, ki na koncu odločajo o zakonu, božičnici z lahkoto odrečejo," meni Švarc.

S tem stališčem se strinjajo tudi delodajalci. "30 odstotkov podjetij v Sloveniji je v težavah, med njimi tudi slovenski proračun. Računam, da se bodo obnašali, kot veliko podjetje in sledili tistim manjšim subjektom, ki se bodo zaradi določenih bilančnih dejstev morali odpovedati božičnici," pravi izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček

Golobov predlog pozdravljajo v delu, ki odpira maneverski prostor za nadaljnja pogajanja. "S tem je pokazal, da je vlada pripravljena na kompromis in da smo še daleč od končne oblike zakona o božičnici," dodaja Gorenšček.

A premierjeva obljuba je jasna, vztrajajo sindikati. Zorko pričakuje, da se ne bodo pogovarjali o tem, ali božičnica bo ali ne. "Sicer namreč obljuba ne more biti izpolnjena," poudarja.

Obrtniki se medtem sprašujejo, kako bi se v podjetjih sploh pogajali za božičnice? "Kako torej v praksi izvesti glasovanje o tem, ali se zaposleni strinjajo s tem, da božičnice ne dobijo? Mislim, da si tega v praksi ne zna nihče predstavljati. Upam, da se s tem ne vračamo v čase samoupravljanja," pravi predsednik OZS Blaž Cvar.

Ali se bo predsednik vlade odpovedal božičnici, nam iz njegovega kabineta danes niso odgovorili. Opozorili pa so nas, da je ideja o odpovedi božičnice mišljena kot izključno kolektivna in ne osebna odločitev. Vse strani zdaj upajo, da se bo razprava o božičnici s TV zaslonov preselila za zaprta vrata Ekonomsko-socialnega sveta.

božičnica robert golob sindikati delodajalci
KOMENTARJI (69)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Misika1967
01. 10. 2025 21.34
Na goriskem umrl delavec. Zalostno v kakih pogojih delajo.
ODGOVORI
0 0
Volodimir Z.
01. 10. 2025 21.33
-1
Kaj bodo božičnico dobili samo kristijani?
ODGOVORI
0 1
SEHE
01. 10. 2025 21.33
+1
Imrovizacija in farsa. Najprej se evforično zareče, potem imorovizira... 🤮
ODGOVORI
1 0
Sickk 2
01. 10. 2025 21.31
+3
Kaj pa folk u zaporu pa na socialni? Vrjetn tud njim pripada božicnia..
ODGOVORI
3 0
fljfo
01. 10. 2025 21.31
+1
Če bodo volili Svobodo ja...V nasprotnem pa pač ne
ODGOVORI
1 0
Rainbow warrior
01. 10. 2025 21.28
+4
Ko bodo razbremenili davke v gospodarstvu in bo le to zacvetelo, bodo lahko izplačevali božičnice v javnem sektorju in v gospodarstvu. Vlada pa dela ravno obratno, vse bolj pritiska na gospodarstvo, samo da si lahko v JS izplačujejo bajne božičnice, tisti v gospodarstvu pa če bo bo, če ne pa tudi ok.
ODGOVORI
4 0
2mt8
01. 10. 2025 21.28
+4
Predsednik vlade ki je zrasel s partijskimi privilegiji bo zdaj določal kdo bo dal božičnico in kdo ne...adijo pamet
ODGOVORI
4 0
REMIGRACIJA ZDAJ
01. 10. 2025 21.25
+4
Tako bo kot bo Tina rekla
ODGOVORI
4 0
B2-MNE
01. 10. 2025 21.23
+5
Če je božič, se bodo podražili tudi hrana in računi. Samo dajte si denar v žep in ljudje si bodo najeli posojila, da bi preživeli, vsi ste enakiNamesto tega znižajte cene hrane in poloznice ter davke.
ODGOVORI
5 0
B2-MNE
01. 10. 2025 21.26
+1
božičnica*
ODGOVORI
1 0
2mt8
01. 10. 2025 21.22
+1
Rdeča zvezda rullzzz
ODGOVORI
2 1
Uporabnik 293
01. 10. 2025 21.21
+3
Filipinska božičnica !!!
ODGOVORI
3 0
NotMe
01. 10. 2025 21.21
+11
Težave v raju? Najprej razkuru ene, zdaj še ta druge. Vsem, tudi otrokom, pa je dokazal, kaj je definicija nesposobnosti
ODGOVORI
11 0
Minifa
01. 10. 2025 21.21
+7
A bo GOLOB izdal nove obveznice za NORCE, ali najel nov uničevalni kredit..)) Zdej bodo sprejeli zakon, po katerem se bo vsako leto za ta namehurjeni javni sektor ki ne prispeva niti centa v blagajno najel BOŽIČNI KREDIT ali pa bo, knedlc Kučanov zet ŠTRUDL vsako leto imel svoj božični CIRKUS..
ODGOVORI
8 1
Uporabnik 293
01. 10. 2025 21.21
+3
Odpovejte se božičnici, da bodo diretorji lahko še naprej vozili dobre avte....
ODGOVORI
6 3
Pajo_36
01. 10. 2025 21.19
-4
Evo, pa smo prišli do kreativnega računovodstva. Kaj pa gradbeniki, ki kupujejo material v trgovini, tebi pa računajo na roke? Pa je samo strošek, prihodka pa ni. Pa so v minusu, pa nimajo davka na dobiček, postrani pa v bistvu je....isto gostinstvo.... Cvar, a ko vam pa ne gre najbolje, pa takoj kličete državo, recimo med korono? a to pa ni samoupravljanje?? Kaj pa investicije države v gospodarstvo, kolk je že bilo v pol leta? 700 miljonov !!! Pa vračila, pa to pa ono, dejte nehat. Božičnica vsaj 600 evrov minimalna bi morala bit obvezna in gotovo... Ne poznam firme, ki bi slabo delala, da je pred propadom, zaradi kakršnekoli okoliščine, razen seveda, če jo lastnik hoče pokrast, to je pa drugo... kaj je socialdemokracija?? Han? Poglej mal v Avstrijo, ne glejte na Hrvaško pa tele floskule kolk so razdavčeni, a povprečna pokojnina 600 evrov, drug sistem pa nedelujoč, smo mi Švica proti njim ! Le zakaj je tolko folka odšlo iz HR raje v Avstrijo?? Zdej pa mate 200.000 Indijcev...
ODGOVORI
2 6
inside1
01. 10. 2025 21.19
+5
in spet potem teh 30% ne bo dobilo tega, javni sektor pa seveda vsi, saj bodo proračun praznili. Kaj torej dobijo s.p., ko je Golob dobil vprašanje za to, če je za vse?
ODGOVORI
6 1
Sir Oliver
01. 10. 2025 21.14
+5
Golob je že kot Trump. Enkrat tako, drugič ne tako, potem pa čist drugače, na koncu pa spet kot prej, samo ne čist tako...
ODGOVORI
7 2
fljfo
01. 10. 2025 21.15
+1
Načelen vodja...ni kaj
ODGOVORI
3 2
fljfo
01. 10. 2025 21.12
+9
A si naša država sploh lahko privošči vse te božičnice v JS?
ODGOVORI
11 2
REMIGRACIJA ZDAJ
01. 10. 2025 21.11
+10
Če bo Tina odobrila, potem Božičnica bo
ODGOVORI
10 0
REMIGRACIJA ZDAJ
01. 10. 2025 21.13
+7
drugače ne bo nič
ODGOVORI
7 0
natas999
01. 10. 2025 21.06
+7
nesposobneži pokvarjeni 35 procentov podpore ja malo morgen
ODGOVORI
8 1
FrRoSt
01. 10. 2025 21.03
+20
Tale Golobček je kot eno razvajeno dete, ki nima pojma, kako izgleda in kakšno je realno življenje ljudi in delavcev pri nas! 🤨
ODGOVORI
20 0
medŠihtom
01. 10. 2025 21.04
+16
že njegov foter je bil režimski direktor ki je veliko nakradel.
ODGOVORI
17 1
fljfo
01. 10. 2025 21.05
+16
Njegov ded pa črnosrajčnik...
ODGOVORI
16 0
