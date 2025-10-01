Delodajalci po Golobovi napovedi mirnejši, zdaj ogorčeni sindikati

Bo božičnica res obvezna za vse? Predsednik vlade Robert Golob je postregel z novo v vrsti idej, po kateri bi se zaposleni, če njihovo podjetje ni v najboljši kondiciji, božičnici lahko odpovedali. Zato tudi preobrat v odzivih socialnih partnerjev. Napoved pomirja delodajalce, ki Golobov odmik od obveznega nagrajevanja vidijo kot širjenje maneverskega prostora za prihajajoča pogajanja. Ogorčeni pa so zdaj sindikati, ki pravijo, da mora biti božičnica pravica, ki se ji kot plači ali regresu ne da odpovedati.

Po zadnji raziskavi Mediane je več kot tri četrtine vprašanih uvajanje božičnice označilo za predvolilno potezo vlade. A premier Robert Golob zdaj pravi, da bi se lahko delavci božičnici odpovedali. Kako to komentirajo sindikati? "Ne vidim razloga, zakaj bi se odpovedali. Ravno obratno - mislim, da bi morala božičnica postati pravica, ki se ji ni moč odpovedati," odgovarja predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko. Kakšna bosta način in višina božičnice, se lahko pogovarjamo, o njeni obveznosti pa nikakor ne, se na premierjevo izjavo odzivajo sindikalisti. "Pritiski, ki bi jih bili delavci deležni, bi bili enormni. Lahko si predstavljamo, da bi se bili premnogi pripravljeni odpovedati temu prejemku," pa ocenjuje David Švarc iz Sindikata poklicnega gasilstva. Kdaj pa je torej podjetje pred propadom? Sindikati opozarjajo na pasti kreativnega računovodstva. Dobičkov ni težko skriti, pravijo. "Ne smemo priti v situacijo, kjer bi delodajalec - zlasti pri petih, 10, 20, 50 zaposlenih - vršil pritisk na zaposlene z grožnjami, kaj vse se jim bo zgodilo, če se ne bodo odpovedali," poudarja Zorko.

So pa jasne bilance države - ta je letos ustvarila že več kot milijardo minusa. Bi torej o solidarni odpovedi božičnice moral razmišljati tudi predsednik vlade? "To je dobro vprašanje zanj. Moramo vedeti, da se predsednik vlade ali vseh tistih 15 ministrov, ki na koncu odločajo o zakonu, božičnici z lahkoto odrečejo," meni Švarc. S tem stališčem se strinjajo tudi delodajalci. "30 odstotkov podjetij v Sloveniji je v težavah, med njimi tudi slovenski proračun. Računam, da se bodo obnašali, kot veliko podjetje in sledili tistim manjšim subjektom, ki se bodo zaradi določenih bilančnih dejstev morali odpovedati božičnici," pravi izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček. Golobov predlog pozdravljajo v delu, ki odpira maneverski prostor za nadaljnja pogajanja. "S tem je pokazal, da je vlada pripravljena na kompromis in da smo še daleč od končne oblike zakona o božičnici," dodaja Gorenšček.