Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Deložirana upokojenka iz Madrida se lahko vrne domov

Madrid, 29. 09. 2026 08.02 pred 15 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA M.S.
Maricarmen

Upokojenka iz Madrida, katere izselitev je sprožila proteste po vsej Španiji, ki so povečali pritisk na vlado za rešitev stanovanjske krize v državi, se po sklenitvi dogovora z lastniki nepremičnine lahko vrne domov, je sporočila njena odvetnica. Po dogovoru bo 87-letnica kot doslej plačevala okoli 500 evrov najemnine in stroške.

Njena odvetnica je dogovor označila za rezultat družbene mobilizacije. "Upajmo, da bo ta sporazum, ta drugačen način reševanja tovrstnih situacij, s katerimi se v tej državi žal srečujemo vsak dan, pomagal spremeniti paradigmo na področju stanovanj na splošno," je dejala.

Upokojenko Maricarmen Abascal, ki uporablja invalidski voziček, so prejšnjo sredo na nosilih odpeljali iz madridskega stanovanja, kjer je živela 70 let. Žensko so po dogodku zaradi izčrpanosti sprejeli v bolnišnico.

Vedno je redno plačevala najemnino, vendar je nepremičninska družba, ki je lastnica njenega stanovanja, mesečno najemnino zvišala za 275 odstotkov na 2650 evrov. Upokojenka je postala simbol protesta proti nebrzdanemu naraščanju cen nepremičnin in pomanjkanju zaščite najemnikov.

Nedostopnost stanovanj je v Španiji že leta pereč problem, vendar je ogorčenje zaradi izselitve 87-letnice krizo postavilo v središče politične razprave. Sprožilo je tudi množične proteste po vsej državi, ki se jih je skupno udeležilo več deset tisoč ljudi, na znamenitem madridskem trgu Puerta del Sol pa so demonstranti postavili okoli sto šotorov.

Vlada premierja Pedra Sancheza naj bi na današnji seji odobrila sveženj ukrepov, imenovan odlok Maricarmen, ki med drugim predvideva samodejno podaljševanje najemnih pogodb in dodatne omejitve deložacij. Ni jasno, ali bo parlament ukrepe potrdil, saj vlada v njem nima večine.

Po ocenah španske centralne banke državi primanjkuje okoli 700.000 stanovanj. Javni stanovanjski fond je majhen, večje povpraševanje, turizem in rast prebivalstva pa prispevajo k rasti najemnin.

Preberi še Po 71 letih so jo na silo odnesli iz stanovanja, dovolj ni bilo niti 2.650 evrov
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
maricarmen madrid deložacija

Želel se je zahvaliti reševalcem, obtožili so ga korupcije

24ur.com Po 71 letih so jo na silo odnesli iz stanovanja, dovolj ni bilo niti 2.650 evrov
Cekin.si Čeprav je sama podala odpoved, ji bivši delodajalec mora vsak mesec plačati na tisoče evrov
24ur.com Upokojenci bodo poleg pokojnine za junij prejeli še letni dodatek
Bibaleze.si Toliko mora izplačati bivši ženi za vsa gospodinjska opravila
24ur.com Slovenec in Poljakinja plačala najem, a ostala brez denarja in hiše
24ur.com Upokojenka po 70 letih prejela odpoved najemne pogodbe: 'Solze so mi tekle'
Cekin.si 450 evrov najemnine za novo hišo. Rok za prijavo je 20. avgust
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
exdetektiv
29. 09. 2026 08.18
Super...bravo.Congratulations to the Spanish people.
Odgovori
0 0
Luther
29. 09. 2026 08.16
Pri nas se kaj takega nikoli ne bi zgodilo. Slovenci smo postali preveliki oportunisti in egoisti. Vsa čast Špancem in tudi vladi, ki je hitro ukrepala.
Odgovori
0 0
ne rabimo predsednika
29. 09. 2026 08.10
španci se ne pustijo ....
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ko misel na šolo povzroča strah in tesnobo
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga
Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga
zadovoljna
Portal
Nihče ni verjel, da bo trajalo, danes pa praznujeta že drugo obletnico
Dnevni horoskop: Ovni bodo zagnani, ribe iščejo pozornost
Dnevni horoskop: Ovni bodo zagnani, ribe iščejo pozornost
Ženske po 40. letu pogosto spregledajo ta vitamin, posledice pa hitro občutijo
Ženske po 40. letu pogosto spregledajo ta vitamin, posledice pa hitro občutijo
Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska
Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska
vizita
Portal
Bolje pojesti pest oreščkov kot tole priljubljeno 'zdravo' živilo, ki lahko hitro dvigne krvni sladkor
Tudi najbolj počasen tek lahko znatno izboljša vaše počutje
Tudi najbolj počasen tek lahko znatno izboljša vaše počutje
Kako pripraviti domačo 'lekarno' za sezono prehladov
Kako pripraviti domačo 'lekarno' za sezono prehladov
Kdaj morate iti spat? Pozabite na pravila in poslušajte svoje telo
Kdaj morate iti spat? Pozabite na pravila in poslušajte svoje telo
cekin
Portal
Obvezna božičnica 2026 bo višja: za koliko in kdaj bo na računih
Split: bi pustili napitnino po takšnem sporočilu?
Split: bi pustili napitnino po takšnem sporočilu?
Zaradi teh navad lahko izgubite tudi 150 evrov na mesec
Zaradi teh navad lahko izgubite tudi 150 evrov na mesec
Na tem otoku tujci množično kupujejo nepremičnine: cene letijo v nebo, država pripravlja omejitve
Na tem otoku tujci množično kupujejo nepremičnine: cene letijo v nebo, država pripravlja omejitve
moskisvet
Portal
Skočil je z višine 52 metrov: vratolomni skok, ki je že več kot 40 let skoraj nedosegljiv
Zakaj odrasli moški izgubljajo prijatelje? Razlog je precej bolj preprost, kot se zdi
Zakaj odrasli moški izgubljajo prijatelje? Razlog je precej bolj preprost, kot se zdi
Meja med zasebnostjo in skrivnostmi v partnerskem odnosu se lahko hitro zabriše
Meja med zasebnostjo in skrivnostmi v partnerskem odnosu se lahko hitro zabriše
Fluorid in atomska bomba: je res končal v naši vodi kot odpadek?
Fluorid in atomska bomba: je res končal v naši vodi kot odpadek?
dominvrt
Portal
Hiše iz 80. let so spet priljubljene za nakup, a skrivajo nekaj dragih pasti
Trik, ki navdušuje: dve sestavini za bleščečo straniščno školjko
Trik, ki navdušuje: dve sestavini za bleščečo straniščno školjko
Se spomnite tega pohištva? V naše domove je prineslo svežino in barve
Se spomnite tega pohištva? V naše domove je prineslo svežino in barve
Goba, ki jo mnogi zamenjajo za jurčka
Goba, ki jo mnogi zamenjajo za jurčka
okusno
Portal
Zahtevna torta iz MasterChefa: sodniki so bili nad rezultatom navdušeni
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Brez mesa, a polnega okusa: Sanja Sirk ima odličen recept za hitro kosilo
Brez mesa, a polnega okusa: Sanja Sirk ima odličen recept za hitro kosilo
Kremasta rižota, ki je navdušila splet: zaradi te sestavine je tako dobra
Kremasta rižota, ki je navdušila splet: zaradi te sestavine je tako dobra
voyo
Portal
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961