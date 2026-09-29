Deložirana upokojenka iz Madrida se lahko vrne domov

Njena odvetnica je dogovor označila za rezultat družbene mobilizacije. "Upajmo, da bo ta sporazum, ta drugačen način reševanja tovrstnih situacij, s katerimi se v tej državi žal srečujemo vsak dan, pomagal spremeniti paradigmo na področju stanovanj na splošno," je dejala.
Upokojenko Maricarmen Abascal, ki uporablja invalidski voziček, so prejšnjo sredo na nosilih odpeljali iz madridskega stanovanja, kjer je živela 70 let. Žensko so po dogodku zaradi izčrpanosti sprejeli v bolnišnico.
Vedno je redno plačevala najemnino, vendar je nepremičninska družba, ki je lastnica njenega stanovanja, mesečno najemnino zvišala za 275 odstotkov na 2650 evrov. Upokojenka je postala simbol protesta proti nebrzdanemu naraščanju cen nepremičnin in pomanjkanju zaščite najemnikov.
Nedostopnost stanovanj je v Španiji že leta pereč problem, vendar je ogorčenje zaradi izselitve 87-letnice krizo postavilo v središče politične razprave. Sprožilo je tudi množične proteste po vsej državi, ki se jih je skupno udeležilo več deset tisoč ljudi, na znamenitem madridskem trgu Puerta del Sol pa so demonstranti postavili okoli sto šotorov.
Vlada premierja Pedra Sancheza naj bi na današnji seji odobrila sveženj ukrepov, imenovan odlok Maricarmen, ki med drugim predvideva samodejno podaljševanje najemnih pogodb in dodatne omejitve deložacij. Ni jasno, ali bo parlament ukrepe potrdil, saj vlada v njem nima večine.
Po ocenah španske centralne banke državi primanjkuje okoli 700.000 stanovanj. Javni stanovanjski fond je majhen, večje povpraševanje, turizem in rast prebivalstva pa prispevajo k rasti najemnin.
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