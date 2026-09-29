Deložirana upokojenka iz Madrida se lahko vrne domov

Njena odvetnica je dogovor označila za rezultat družbene mobilizacije. "Upajmo, da bo ta sporazum, ta drugačen način reševanja tovrstnih situacij, s katerimi se v tej državi žal srečujemo vsak dan, pomagal spremeniti paradigmo na področju stanovanj na splošno," je dejala.

Upokojenko Maricarmen Abascal, ki uporablja invalidski voziček, so prejšnjo sredo na nosilih odpeljali iz madridskega stanovanja, kjer je živela 70 let. Žensko so po dogodku zaradi izčrpanosti sprejeli v bolnišnico.

Vedno je redno plačevala najemnino, vendar je nepremičninska družba, ki je lastnica njenega stanovanja, mesečno najemnino zvišala za 275 odstotkov na 2650 evrov. Upokojenka je postala simbol protesta proti nebrzdanemu naraščanju cen nepremičnin in pomanjkanju zaščite najemnikov.