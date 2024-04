Deltinemu boeingu 767 odpadla loputa za zasilni tobogan

Pot potnikov, ki so z boeingovim letalom potovali proti svojemu cilju, se je znova zavlekla. Letalo družbe Delta, ki je iz New Yorka vzletelo v smeri Los Angelesa, se je moralo namreč takoj vrniti na letališče JFK. Odpadla je loputa za tobogan za evakuacijo pri enem izmed zasilnih izhodov. Incident za potnike na boeingu 767 sicer ni imel varnostnih posledic, so se pa pošteno prestrašili, ko je v zraku začelo tresti in ropotati.

Iz ameriške letalske družbe Delta so sporočili več informacij glede incidenta, ki se je v petek zgodil v New Yorku. Njihov boeing 767 je zjutraj z letališča JFK vzletel proti losangeleškem LAX-u, neposredno po vzletu pa so se začele vibracije, navedbe Delte povzema Associated Press.

V pilotski kabini se je sprožil alarm za evakuacijski tobogan na desni strani letala, od koder je prihajal tudi nenavaden zvok. Pilot je nemudoma naznanil nevarnost, da bi se lahko čimprej vrnili na letališče. Boeing je zaokrožil in po 33 minutah varno pristal brez težav. Po pristanku so opazili, da v trupu nad desnim krilom zija luknja. Na letalu je bilo 176 potnikov, dva pilota in pet stevardes. Potniki so nato v Kalifornijo odleteli z drugim letalom, eden izmed potnikov pa je za portal NPR povedal, da so se pošteno prestrašili. Kot je dejal, je bil ropot, ki je prihajal z desne strani letala, zelo glasen, zato so imeli težave pri razumevanju pilotovih obvestil po zvočniku.

Boeing 767 letalske družbe Delta FOTO: AP icon-expand

Boeing 767, ki je bil izdelan leta 1990, so vzeli iz prometa in ga predali v podroben pregled mehanikom, v Delti pa pravijo tudi, da tesno sodelujejo s preiskovalci in skušajo najti vse, kar je odpadlo z letala. Številni varnostni incidenti Letala ameriškega proizvajalca boeing se v zadnjem času zaradi varnostnih incidentov pogosto znajdejo na naslovnicah. Samo letos je z letala 737 max 9 družbe Alaska Airlines odpadel panel z zasilnimi vrati, po vzletu s Floride je zagorel motor na letalu 747, letalo 777, namenjeno na Japonsko, je moralo zasilno pristati kmalu po vzletu iz San Francisca, ko je letalu odpadlo kolo in zgrmelo na parkirišče letališča, kjer je poškodovalo več avtomobilov. Prišlo je tudi do menjave na vrhu, glavni izvršni direktor Boeinga Dave Calhoun bo družbo vodil le še do konca letošnjega leta, potem pa bo s položaja odstopil.