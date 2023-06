Deltino letalo pristalo 'na nosu'

"Ko se je letalo bližalo letališču CLT, so piloti prejeli znak 'nosno podvozje ni varno'. Posadka je začela postopek neuspelega prileta," je Delta zapisala na svoji spletni strani. Letalski prevoznik je navedel, da je po prvih podatkih posadka letela mimo stolpa kontrole zračnega prometa v Charlottu, da bi lahko kontrolorji zračnega prometa vizualno pregledali letalo. To opazovanje je sicer pokazalo, da so vrata nosnega podvozja odprta, vendar se nosno podvozje ni spustilo.

"Pristanek je bil gladek"

Piloti in posadka so bili med zasilnim pristankom "mirni in zbrani", je povedal potnik Chris Skotarczak. "Posadka se je dvignila in začela pregledovati vse postopke in varnostne protokole v sili," je dejal Skotarczak.

"Nič ni pomembnejše od varnosti naših strank in ljudi," je Delta zapisala v izjavi za CNN. "Čeprav gre za redek pojav, se letalske posadke družbe Delta intenzivno usposabljajo za varno obvladovanje številnih scenarijev in let 1092 je varno pristal brez prijavljenih poškodb. Našim strankam se opravičujemo za izkušnjo, ki so jo doživele."

Kot je za CNN povedal tiskovni predstavnik letališča, so zaradi incidenta nekateri leti družbe Delta zamujali. Dve drugi vzletno-pristajalni stezi na letališču sta ostali odprti. Ameriška zvezna uprava za letalski promet bo raziskala, zakaj se med pristankom ni spustila nosno podvozje. Preiskavo opravlja tudi Nacionalni odbor za varnost v prometu.