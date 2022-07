Deltino letalo čez lužo brez potnikov, a s 1000 kosi izgubljene prtljage

Ameriška letalska družba Delta Air Lines se je težave z ogromno izgubljene prtljage potnikov, ki letijo skozi londonsko letališče Heathrow, lotila na precej kreativen način. Iz Otoka je čez lužo v Detroit namreč poslala letalo brez potnikov, a s 1000 kosi izgubljene prtljage. Nekateri so sicer potezo označili za ekstremno.

Pomanjkanju osebja, ki je v zadnjih tednih povzročilo pravi zlom storitev na letališču Heathrow, zdaj pravijo kar "airmageddon", saj so razmere kot na bojišču. Kot smo že poročali, je letališče v začetku tega tedna letalske prevoznike obvestilo, da morajo prenehati prodajati poletne letalske karte, hkrati pa je uvedlo tudi dnevno omejitev števila potnikov, in sicer na 100.000. Heathrow je sicer eno najbolj obremenjenih letališč na svetu, pred pandemijo je v času poletja z letališča vsak dan v povprečju odpotovalo med približno 110.000 in 125.000 ljudi.

Delta je zdaj našla način, kako kljub temu, da ni mogla več sprejeti potnikov, izgubljene kovčke spraviti z letališča. "Ekipe družbe Delta so prišle do kreativne rešitve za premik prtljage iz Londona, potem ko je bilo treba zaradi omejitve števila potnikov na Heathrowu odpovedati redni let," so zapisali v izjavi letalske družbe. Na letu 9888 so tako v Detroit pripeljali 1000 kosov prtljage, kjer so ekipe kovčke nato posredovale strankam.

icon-expand Delta Airlines FOTO: Dreamstime

Hudo pomanjkanje osebja Ne le letališča, tudi letalske družbe se soočajo s hudim pomanjkanjem osebja. Tako Delta kot tudi drugi ameriški letalski prevozniki so bili zato v tej poletni sezoni hudo prizadeti. Po podatkih portala za sledenje FlightAware je bilo odpovedanih skoraj 30.000 letov v, iz ali znotraj ZDA. Največ motenj so zabeležili med prazničnimi vikendi, ko so Američani iz celega sveta čas želeli preživeti z bližnjimi. V sredo je Delta poročala, da je bil njihov dobiček precej nižji od napovedanega, deloma zaradi višjih stroškov goriva, a tudi zaradi stroškov reševanja omenjenih težav s storitvami.