Zaskrbljujoče napovedi: Do leta 2050 bi se lahko število ljudi z demenco potrojilo

V raziskavi, ki je bila objavljena v znanstveni reviji Lancet, so raziskovalci z Univerze v Washingtonu izračunali, da bi do leta 2050 z demenco na svetu lahko živelo kar 153 milijonov ljudi.

Kot raziskovalci ugotavljajo v študiji, v kateri so upoštevali trende prebivalstva, kot so kajenje, debelost, visok krvni sladkor in izobrazba za 204 države v severni Afriki in Srednjem vzhodu, bi se lahko pojavnost demence do leta 2050 potrojila glede na številke iz leta 2019.

Največji porast je pričakovati v severni Afriki in na Srednjem vzhodu

Kot ugotavljajo, bi lahko v Savdski Arabiji število obolelih za demenco naraslo za kar 898 odstotkov, medtem ko lahko v Katarju in Bahrajnu pričakujejo porast bolnikov z demenco za kar več kot tisoč odstotkov. V regiji bodo imeli namreč do tega leta veliko večjo in starejšo populacijo kot leta 2019.

Vodja raziskave Emma Nichols poudarja, da so dejavniki tveganja za demenco od regije do regije različni: "Projekcije za naraščanje bolezni v severni Afriki in Srednjem vzhodu so visoke zaradi velike rasti populacije in staranja populacije. Še posebej na teh območjih morajo oblasti že zdaj začeti s pripravami na skokovito rast bolnikov z demenco."

Rast in staranje populacije so raziskovalci navedli kot glavna vzroka za napovedan dvig obolelih za demenco do leta 2050. A kot poudarjajo, to še zdaleč ni edini razlog, ki povečuje tveganje za demenco. Veliko dejavnikov je namreč povezanih z življenjskim slogom. Med glavnimi so kajenje, debelost in slaba prehrana. Raziskovalci pa velik pomen pripisujejo tudi izobrazbi prebivalstva, ki je ključna, da ti razumejo zdravstvena sporočila. Če otroci posvojijo zdrav način življenja, to močno zmanjša verjetnost, da bodo zboleli za kroničnimi boleznimi in tudi za demenco. Vseh dejavnikov za nastanek demence danes še ne poznamo.